АдГ сочла безответственным применение Украиной ракет Storm Shadow по России

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Использование западных ракет препятствует завершению конфликта, считают в ФРГ
Использование западных ракет препятствует завершению конфликта, считают в ФРГ Фото:

Использование Украиной ракет британского производства Storm Shadow для атак по России является безответственным шагом. Такое мнение выразила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель

«Нападение на Россию британскими Storm Shadow безответственно. Вместо эскалации целью должен быть поиск баланса и взаимопонимания. Светофор (правящая коалиция — прим. URA.RU) и блок ХДС/ХСС готовятся к войне», — написала Вайдель у себя в X.

Президент России Владимир Путин сообщил, что 19 ноября Украина использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия провела удар, включающий испытание новейших ракетных систем.

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Использование Украиной ракет британского производства Storm Shadow для атак по России является безответственным шагом. Такое мнение выразила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель «Нападение на Россию британскими Storm Shadow безответственно. Вместо эскалации целью должен быть поиск баланса и взаимопонимания. Светофор (правящая коалиция — прим. URA.RU) и блок ХДС/ХСС готовятся к войне», — написала Вайдель у себя в X. Президент России Владимир Путин сообщил, что 19 ноября Украина использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия провела удар, включающий испытание новейших ракетных систем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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