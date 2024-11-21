В Германии сочли ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок

Выдача ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Международным уголовным судом (МУС) стала «громкой пощечиной» для канцлера Германии Олафа Шольца и главы МИД страны Анналены Бербок. Об этом заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.
«Это решение — громкая пощечина также и для федерального канцлера Шольца и министра иностранных дел Бербок. Что еще нужно, чтобы немецкое правительство прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?» — написала Вагенкнехт в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в России)
Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест не только Нетаньяху, но и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в военных преступлениях в секторе Газа. Суд также отверг аргументы Израиля, которые пытались оспорить юрисдикцию МУС по выдаче ордеров на арест его граждан, а также юрисдикцию суда по рассмотрению дел, связанных с ситуацией в Палестине.
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