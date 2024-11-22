«Били прикладами»: российский военный рассказал, как ВСУ издевались над стариками в Курской области

Боец «Барса»: ВСУ во время вторжения в Курскую область избивали пожилых людей

22 ноября 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

ВСУ избивали пожилых в Курской области прикладами автоматов, рассказал боец «Барса», переживший вторжение лично Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ходе своего вторжения в Курскую область бойцы ВСУ прикрывались мирными жителями как живым щитом, а также избивали пожилых людей. Об этом рассказал доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным Тайшет, который лично столкнулся с последствиями проникновения ВСУ в российский регион в первые дни. «С самого начала оккупации [ВСУ] я находился в селе Снагость [Курской области]. <…> Девятого числа зашли фашисты, уничтожили все, что у нас было. Дом сгорел, сада не осталось. Мы сидели в подвале больше месяца. Периодически выводили на расстрел, ставили к дому на растяжки, стреляли над головой, потом опять закидывали в подвал», — рассказал Тайшет. Его слова передает Минобороны РФ, публикует ТАСС. Российский доброволец также подчеркнул, что украинские военные избивали прикладами автоматов пожилую пару, которая проживала недалеко от него. «Прикладами их били [ВСУ]. В первый же день, как только зашли», — уточнил он. Тайшент также отметил, что на момент вторжения ВСУ не стеснялись использовать мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита. При этом они громогласно заявляли, что не будут трогать местных. Однако все равно постоянно запугивали горожан, отметил боец «Барсы». Мужчина пояснил в беседе с Минобороны, что именно тот факт, что он лично пережил первые дни украинского вторжения, побудили его по итогу вступить в добровольческое подразделение. Сейчас бойцы «Барса. Курск» занимаются защитой мирных граждан в Курской области. ВСУ начали вторгаться в Курскую область с 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Ранее военнопленные бойцы ВСУ признавали, что получали установку от своего командования — расстреливать мирных гражданских в случае, если те будут оказывать сопротивление. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова рассказывала также, что ВСУ насильно вывозят с Курской области мирных, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе своего вторжения в Курскую область бойцы ВСУ прикрывались мирными жителями как живым щитом, а также избивали пожилых людей. Об этом рассказал доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным Тайшет, который лично столкнулся с последствиями проникновения ВСУ в российский регион в первые дни. «С самого начала оккупации [ВСУ] я находился в селе Снагость [Курской области]. <…> Девятого числа зашли фашисты, уничтожили все, что у нас было. Дом сгорел, сада не осталось. Мы сидели в подвале больше месяца. Периодически выводили на расстрел, ставили к дому на растяжки, стреляли над головой, потом опять закидывали в подвал», — рассказал Тайшет. Его слова передает Минобороны РФ, публикует ТАСС. Российский доброволец также подчеркнул, что украинские военные избивали прикладами автоматов пожилую пару, которая проживала недалеко от него. «Прикладами их били [ВСУ]. В первый же день, как только зашли», — уточнил он. Тайшент также отметил, что на момент вторжения ВСУ не стеснялись использовать мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита. При этом они громогласно заявляли, что не будут трогать местных. Однако все равно постоянно запугивали горожан, отметил боец «Барсы». Мужчина пояснил в беседе с Минобороны, что именно тот факт, что он лично пережил первые дни украинского вторжения, побудили его по итогу вступить в добровольческое подразделение. Сейчас бойцы «Барса. Курск» занимаются защитой мирных граждан в Курской области. ВСУ начали вторгаться в Курскую область с 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Ранее военнопленные бойцы ВСУ признавали, что получали установку от своего командования — расстреливать мирных гражданских в случае, если те будут оказывать сопротивление. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова рассказывала также, что ВСУ насильно вывозят с Курской области мирных, передает РАПСИ.