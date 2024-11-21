21 ноября 2024

Медведев показал эксклюзивное видео удара «Орешником» по «Южмашу»

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Дмитрий Медведев выложил в соцсеть кадры с обстрелом украинской территории новейшим российским оружием
Дмитрий Медведев выложил в соцсеть кадры с обстрелом украинской территории новейшим российским оружием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал видео удара снарядом новейшей гиперзвуковой системой «Орешник». Атака была произведена по украинским целям. 

«Удар новейшей ракетой „Орешник“ по „Южмашу“», — видео выложено на странице Дмитрия Медведева в соцсети Х. Россия атаковала военную цель в Днепропетровске в ночь на 22 ноября.

О том, что удар был произведен именно этим видом вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках экстренного обращения к гражданам страны. Российский лидер объяснил, что ранее Украина впервые применила дальнобойные ракеты против РФ. Путин предупредил о применении зеркальных мер в случае дальнейшей эскалации конфликта.

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал видео удара снарядом новейшей гиперзвуковой системой «Орешник». Атака была произведена по украинским целям.  «Удар новейшей ракетой „Орешник“ по „Южмашу“», — видео выложено на странице Дмитрия Медведева в соцсети Х. Россия атаковала военную цель в Днепропетровске в ночь на 22 ноября. О том, что удар был произведен именно этим видом вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках экстренного обращения к гражданам страны. Российский лидер объяснил, что ранее Украина впервые применила дальнобойные ракеты против РФ. Путин предупредил о применении зеркальных мер в случае дальнейшей эскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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