Медведев показал эксклюзивное видео удара «Орешником» по «Южмашу»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал видео удара снарядом новейшей гиперзвуковой системой «Орешник». Атака была произведена по украинским целям.
«Удар новейшей ракетой „Орешник“ по „Южмашу“», — видео выложено на странице Дмитрия Медведева в соцсети Х. Россия атаковала военную цель в Днепропетровске в ночь на 22 ноября.
О том, что удар был произведен именно этим видом вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках экстренного обращения к гражданам страны. Российский лидер объяснил, что ранее Украина впервые применила дальнобойные ракеты против РФ. Путин предупредил о применении зеркальных мер в случае дальнейшей эскалации конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.