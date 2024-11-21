21 ноября 2024

AP: запуск ракеты «Орешник» не был сигналом Украине

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Испытание ракеты стало сигналом для Запада, считает эксперт
Испытание ракеты стало сигналом для Запада, считает эксперт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сигнал, который подала Россия, запустив новую ракету «Орешник», должен быть воспринят Западом, но не Украиной. Об этом написало Associated Press со ссылкой на директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла.

«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: „Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?“ — рассказал Сэвилл.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Он сообщил, что ВС РФ провели испытание новой ракеты средней дальности «Орешник». Действия стали ответом на удары ВСУ по России западным дальнобойным оружием 19 ноября. Тогда армия Украины атаковала Брянскую и Курскую области ракетами ATACMS. Эти и другие заявления Путина — в материале URA.RU.

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Сигнал, который подала Россия, запустив новую ракету «Орешник», должен быть воспринят Западом, но не Украиной. Об этом написало Associated Press со ссылкой на директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла. «На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: „Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?“ — рассказал Сэвилл. В четверг президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Он сообщил, что ВС РФ провели испытание новой ракеты средней дальности «Орешник». Действия стали ответом на удары ВСУ по России западным дальнобойным оружием 19 ноября. Тогда армия Украины атаковала Брянскую и Курскую области ракетами ATACMS. Эти и другие заявления Путина — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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