«Наглая попытка залезть в карман водителям»: эксперты оценили ужесточение правил получения водительских прав

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил сделать анализ на наркотики обязательным для медсправки, чтобы получить водительские права. Руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил URA.RU, что эта идея абсурдна из-за того, что водители будут тратить много денег.
«Это еще более абсурдная инициатива, потому что такой анализ стоит несколько тысяч рублей, и по сути водителей хотят нагрузить на десятки тысяч рублей совершенно ненужных расходов ежегодно. То есть сейчас замена водительского удостоверения и так стоит достаточно дорого, а еще добавится три-четыре тысячи рублей», — заявил Шкуматов.
Он подчеркнул, что существующий реестр граждан, состоящих на учете у врачей и наркологов, уже функционирует в диспансерах, поэтому создание нового реестра не требуется. Процесс получения медицинской справки включает три этапа: визит к врачам общей практики и диспансерам, где при необходимости могут назначаться анализы. Также Шкуматов раскритиковал изменение, предложенное НАС, назвав его «совершенно наглой попыткой залезть в карман водителям», указывая на растущие расходы на получение и замену удостоверений, которые могут достигать 10-12 тысяч.
Также автомобильный союз предлагает создать единую базу, где будут отражены те, кто наблюдается у психиатров и наркологов. Также предлагается ввести обязательные анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. По словам партнера аналитического агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Моржаретто, это крайне важное предложение. Однако он считает дополнительные анализы ненужными и оскорбительными для миллионов водителей, не имеющих проблем с алкоголем, а также предупреждает о дополнительной финансовой нагрузке на водителей в таком случае.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарино озвучил, что многие автошколы сотрудничают с клиниками для упрощения получения справок. По его словам, в таком случае многие справки попросту покупаются.
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