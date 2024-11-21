21 ноября 2024

Минпромторг: в России смогли заместить только 25% медоборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток. Визит в Хабаровск. 22 и 23 июля 2024., медицинское оборудование, медоборудование
Программа импортозамещения медоборудования испытывает затруднения Фото:

В России удалось импортозаместить лишь 25% медицинского оборудования. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Доля отечественных медицинских изделий на рынке по итогам 2023 года составила 25,4%. В госзакупках доля российского медоборудования сейчас составляет около трети — 28,5%», — сообщили «Известиям» в Минпромторге. Отмечается, что сейчас налажено производство рентгеновских аппаратов и глюкометров, но нет отечественных магнитно-резонансных томографов

Эксперты заявляют, что четверть рынка — это мало. На рынке не хватает разработчиков техники и продакт-менеджеров. При этом большая часть этого оборудования — это сборка с использованием импортных комплектующих, предположил председатель Комиссии по Обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных на покупку медицинского оборудования. Речь идет о передвижных и стационарных рентген-аппаратах, маммографах, компьютерных томографов, которыми будут оснащены медики в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет «Национальная служба новостей».

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В России удалось импортозаместить лишь 25% медицинского оборудования. Об этом сообщили в Минпромторге. «Доля отечественных медицинских изделий на рынке по итогам 2023 года составила 25,4%. В госзакупках доля российского медоборудования сейчас составляет около трети — 28,5%», — сообщили «Известиям» в Минпромторге. Отмечается, что сейчас налажено производство рентгеновских аппаратов и глюкометров, но нет отечественных магнитно-резонансных томографов Эксперты заявляют, что четверть рынка — это мало. На рынке не хватает разработчиков техники и продакт-менеджеров. При этом большая часть этого оборудования — это сборка с использованием импортных комплектующих, предположил председатель Комиссии по Обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг. Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных на покупку медицинского оборудования. Речь идет о передвижных и стационарных рентген-аппаратах, маммографах, компьютерных томографов, которыми будут оснащены медики в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет «Национальная служба новостей».
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Ссылки по теме
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