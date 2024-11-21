Минпромторг: в России смогли заместить только 25% медоборудования

22 ноября 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Программа импортозамещения медоборудования испытывает затруднения Фото: Роман Наумов © URA.RU В России удалось импортозаместить лишь 25% медицинского оборудования. Об этом сообщили в Минпромторге. «Доля отечественных медицинских изделий на рынке по итогам 2023 года составила 25,4%. В госзакупках доля российского медоборудования сейчас составляет около трети — 28,5%», — сообщили «Известиям» в Минпромторге. Отмечается, что сейчас налажено производство рентгеновских аппаратов и глюкометров, но нет отечественных магнитно-резонансных томографов Эксперты заявляют, что четверть рынка — это мало. На рынке не хватает разработчиков техники и продакт-менеджеров. При этом большая часть этого оборудования — это сборка с использованием импортных комплектующих, предположил председатель Комиссии по Обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг. Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных на покупку медицинского оборудования. Речь идет о передвижных и стационарных рентген-аппаратах, маммографах, компьютерных томографов, которыми будут оснащены медики в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России удалось импортозаместить лишь 25% медицинского оборудования. Об этом сообщили в Минпромторге. «Доля отечественных медицинских изделий на рынке по итогам 2023 года составила 25,4%. В госзакупках доля российского медоборудования сейчас составляет около трети — 28,5%», — сообщили «Известиям» в Минпромторге. Отмечается, что сейчас налажено производство рентгеновских аппаратов и глюкометров, но нет отечественных магнитно-резонансных томографов Эксперты заявляют, что четверть рынка — это мало. На рынке не хватает разработчиков техники и продакт-менеджеров. При этом большая часть этого оборудования — это сборка с использованием импортных комплектующих, предположил председатель Комиссии по Обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг. Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных на покупку медицинского оборудования. Речь идет о передвижных и стационарных рентген-аппаратах, маммографах, компьютерных томографов, которыми будут оснащены медики в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет «Национальная служба новостей».