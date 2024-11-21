21 ноября 2024

Песков: Россия предупредила одну страну перед пуском «Орешника» по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что РФ отправила уведомление по специальному каналу
Песков заявил, что РФ отправила уведомление по специальному каналу Фото:

Россия предупредила США о пуске «Орешника» по военному объекту Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет об уведомлении в автоматическом режиме.

«Россия за 30 минут до пуска „Орешника“ отправила США уведомление», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС. Пресс-секретарь рассказал, что уведомление отправляли в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Украина применила дальнобойные западные ракеты против России, в ответ на это ВС РФ ударили новейшей гиперзвуковой системой «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин во время экстренного обращения. Другие заявления российского лидера — в материале URA.RU.

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Россия предупредила США о пуске «Орешника» по военному объекту Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет об уведомлении в автоматическом режиме. «Россия за 30 минут до пуска „Орешника“ отправила США уведомление», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС. Пресс-секретарь рассказал, что уведомление отправляли в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Украина применила дальнобойные западные ракеты против России, в ответ на это ВС РФ ударили новейшей гиперзвуковой системой «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин во время экстренного обращения. Другие заявления российского лидера — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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