Песков: Россия предупредила одну страну перед пуском «Орешника» по Украине

Россия предупредила США о пуске «Орешника» по военному объекту Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет об уведомлении в автоматическом режиме.
«Россия за 30 минут до пуска „Орешника“ отправила США уведомление», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС. Пресс-секретарь рассказал, что уведомление отправляли в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности.
Украина применила дальнобойные западные ракеты против России, в ответ на это ВС РФ ударили новейшей гиперзвуковой системой «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин во время экстренного обращения. Другие заявления российского лидера — в материале URA.RU.
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