Нарушители ПДД оплатят нацпроект по цифровой трансформации России

22 ноября 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

Нарушителям ПДД придется заняться цифровизацией страны за свой счет Фото: Илья Московец © URA.RU Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать Россию. Это следует из утвержденного Госдумой 21 ноября закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.». «В случае повышения штрафов за нарушения ПДД полученные дополнительные деньги пойдут на финансирование нацпроекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“. Это следует из утвержденного Госдумой 21 ноября закона», — пишут «Ведомости». В законе также указано, что цифровой нацпроект может быть профинансирован и за счет целого ряда других сборов. Например, за счет введения платы за подключение юрлиц к системе межведомственного электронного взаимодействия или услуг продвижения в интернете. Ранее президент Владимир Путин ужесточил наказание для водителей. Теперь за сокрытие номеров спецустройствами автолюбители будут лишаться прав на полтора года. Если человек скрывает номера, то его машину не смогут сфотографировать камеры. А значит, в случае грубого нарушения правил ПДД, водитель рискует уехать безнаказанным. Новые правила направлены против злостных нарушителей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать Россию. Это следует из утвержденного Госдумой 21 ноября закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.». «В случае повышения штрафов за нарушения ПДД полученные дополнительные деньги пойдут на финансирование нацпроекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“. Это следует из утвержденного Госдумой 21 ноября закона», — пишут «Ведомости». В законе также указано, что цифровой нацпроект может быть профинансирован и за счет целого ряда других сборов. Например, за счет введения платы за подключение юрлиц к системе межведомственного электронного взаимодействия или услуг продвижения в интернете. Ранее президент Владимир Путин ужесточил наказание для водителей. Теперь за сокрытие номеров спецустройствами автолюбители будут лишаться прав на полтора года. Если человек скрывает номера, то его машину не смогут сфотографировать камеры. А значит, в случае грубого нарушения правил ПДД, водитель рискует уехать безнаказанным. Новые правила направлены против злостных нарушителей