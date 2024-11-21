«Известия»: россияне массово жалуются на блокировку счетов в банках

Количество жалоб в Центрбанк от граждан РФ, фактически отключенных от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций, резко возросло. Пик таких обращений пришелся на июль-август текущего года после вступления в силу закона о приостановлении переводов, пояснили в пресс-службе регулятора.
«На долю всех жалоб о блокировке банковских счетов приходится 28% в категории „Мошенничество“. По итогам девяти месяцев 2024 года около 5,7 тысячи клиентов обратились с просьбой убрать их данные из базы. В прошлом году таких обращений было всего 2,9 тысячи (вдвое меньше)», — пояснили собеседники «Известий».
В ЦБ заявляют, что в большинстве случаев обратившиеся для исключения из базы данных получают отказ в восстановлении доступа к счетам. Вступивший в силу летом закон обязывает финансовые организации приостановить на два дня переводы граждан, если возникают малейшие подозрения. При этом счета, на которые должны были поступить средства, и данные владельца заносятся в специальную базу Центробанка.
Ранее россиян предупреждали о новом виде мошенничества — через обновление банковских приложений. О том, как распознать аферистов, защитить сбережения и персональные данные — узнаете из материала URA.RU.
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