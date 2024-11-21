21 ноября 2024

«Известия»: россияне массово жалуются на блокировку счетов в банках

© Служба новостей «URA.RU»
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От банковского обслуживания пользователей отключают после попадания в базу подозрительных операций
От банковского обслуживания пользователей отключают после попадания в базу подозрительных операций Фото:

Количество жалоб в Центрбанк от граждан РФ, фактически отключенных от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций, резко возросло. Пик таких обращений пришелся на июль-август текущего года после вступления в силу закона о приостановлении переводов, пояснили в пресс-службе регулятора.

«На долю всех жалоб о блокировке банковских счетов приходится 28% в категории „Мошенничество“. По итогам девяти месяцев 2024 года около 5,7 тысячи клиентов обратились с просьбой убрать их данные из базы. В прошлом году таких обращений было всего 2,9 тысячи (вдвое меньше)», — пояснили собеседники «Известий».

В ЦБ заявляют, что в большинстве случаев обратившиеся для исключения из базы данных получают отказ в восстановлении доступа к счетам. Вступивший в силу летом закон обязывает финансовые организации приостановить на два дня переводы граждан, если возникают малейшие подозрения. При этом счета, на которые должны были поступить средства, и данные владельца заносятся в специальную базу Центробанка.

Ранее россиян предупреждали о новом виде мошенничества — через обновление банковских приложений. О том, как распознать аферистов, защитить сбережения и персональные данные — узнаете из материала URA.RU.

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Количество жалоб в Центрбанк от граждан РФ, фактически отключенных от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций, резко возросло. Пик таких обращений пришелся на июль-август текущего года после вступления в силу закона о приостановлении переводов, пояснили в пресс-службе регулятора. «На долю всех жалоб о блокировке банковских счетов приходится 28% в категории „Мошенничество“. По итогам девяти месяцев 2024 года около 5,7 тысячи клиентов обратились с просьбой убрать их данные из базы. В прошлом году таких обращений было всего 2,9 тысячи (вдвое меньше)», — пояснили собеседники «Известий». В ЦБ заявляют, что в большинстве случаев обратившиеся для исключения из базы данных получают отказ в восстановлении доступа к счетам. Вступивший в силу летом закон обязывает финансовые организации приостановить на два дня переводы граждан, если возникают малейшие подозрения. При этом счета, на которые должны были поступить средства, и данные владельца заносятся в специальную базу Центробанка. Ранее россиян предупреждали о новом виде мошенничества — через обновление банковских приложений. О том, как распознать аферистов, защитить сбережения и персональные данные — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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