От экс-замминистра обороны России Тимура Иванова потребовали более 4 млрд рублей

Компания «Оборонстрой» и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требуют взыскания с экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова более 4 миллиардов рублей. Эти требования были заявлены в рамках уголовного дела, связанного с растратой и легализацией денежных средств, сообщает ТАСС.
«Оборонстрой» и АСВ в качестве гражданских исков требуют взыскать с фигурантов более 4,2 млрд рублей», — следует из исковых требований потерпевших, которые приобщены к материалам дела. Эти требования были официально заявлены в ходе предварительного следствия по уголовному процессу, пишет ТАСС.
По данным следствия, уголовные дела против Иванова связаны с растратой значительных сумм, в том числе более 205 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Всего на него возбуждено три уголовных дела, одно из которых касается растраты свыше 3,9 миллиарда рублей самого банка «Интеркоммерц».
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