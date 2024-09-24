Билеты на концерт любимой группы Путина в Екатеринбурге продают за 15 тысяч. Скрин

В Екатеринбурге на концерт группы «Любэ» продают билеты за 15 тысяч

25 сентября 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

«Любэ» порадует екатеринбуржцев концертом 6 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU На гастроли в Екатеринбург приедет группа «Любэ», о симпатии к которой неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Посетить выступление Николая Расторгуева и его команды можно за 15 тысяч рублей, указано на сайте концертной площадки. «Их песни пронизаны любовью к Родине, к своей земле, к ее природе и, конечно же, людям. В 2024 году коллектив отмечает юбилей — 35 лет. За долгие годы Николай Расторгуев и его команда стали настоящими народными героями, близкими по духу каждому россиянину», — говорится в анонсе. Самые дорогие билеты обойдутся поклонникам в 15 тысяч рублей: за эту цену екатеринбуржцам предлагают разместиться в первом ряду. Наиболее дешевые билеты начинаются от 1800 рублей — на балконе, места там постепенно продаются, хотя концерт состоится лишь 6 декабря. Группа «Любэ» с начала 2024 года ездит по городам с юбилейным туром, но весной концерты начали массово переноситься. Например, в Тюмени выступление отменили за несколько часов до начала. Тогда же в СМИ появилась информация, что Расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже солист назвал «мразями» людей, которые распространяют недостоверную информацию о его госпитализации, и заявил, что проходил плановое обследование. Скриншот с сайта Kassir.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На гастроли в Екатеринбург приедет группа «Любэ», о симпатии к которой неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Посетить выступление Николая Расторгуева и его команды можно за 15 тысяч рублей, указано на сайте концертной площадки. «Их песни пронизаны любовью к Родине, к своей земле, к ее природе и, конечно же, людям. В 2024 году коллектив отмечает юбилей — 35 лет. За долгие годы Николай Расторгуев и его команда стали настоящими народными героями, близкими по духу каждому россиянину», — говорится в анонсе. Самые дорогие билеты обойдутся поклонникам в 15 тысяч рублей: за эту цену екатеринбуржцам предлагают разместиться в первом ряду. Наиболее дешевые билеты начинаются от 1800 рублей — на балконе, места там постепенно продаются, хотя концерт состоится лишь 6 декабря. Группа «Любэ» с начала 2024 года ездит по городам с юбилейным туром, но весной концерты начали массово переноситься. Например, в Тюмени выступление отменили за несколько часов до начала. Тогда же в СМИ появилась информация, что Расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже солист назвал «мразями» людей, которые распространяют недостоверную информацию о его госпитализации, и заявил, что проходил плановое обследование.