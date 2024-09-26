Сколько простоит бабье лето в Свердловской области

Бабье лето, наступившее в Свердловской области, задержится в регионе как минимум до конца первой недели октября. Таким прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Ближайшие три дня погода теплая, на уровне 15-19 градусов в дневные часы, преимущественно без осадков, и ночи не такие холодные, как ранее. 1—2 октября произойдет небольшое снижение температуры, будет побольше облачности, осень начнет брать свое», — сказала Шепоренко.
По ее словам, в первых числах октября ночные температуры понизятся до 3-5 градусов и даже до нуля. Дневные тоже опустятся — до 9-14 градусов. «В целом погода будет более-менее комфортная для этого времени года, выше нормы. Неплохо для этого времени года», — отметила синоптик.
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