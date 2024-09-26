26 сентября 2024

В Перми снесут здание бывшей детской поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание поликлиники было построено в 1952 году
Здание поликлиники было построено в 1952 году Фото:

Власти Перми намерены снести здание бывшей поликлиники в микрорайоне Балатово. Она была построена в 1952 году.

«На данный момент ГКУ „Имущественное казначейство Пермского края“ ищет подрядчика, который займется демонтажом здания бывшей поликлиники по ул. Чайковского, 3», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 октября.

Компания, которая займется сносом здания поликлиники будет определена 24 октября. В течение месяца подрядчик должен будет демонтировать объект. Площадь здания составляет 802 квадратных метра.

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Власти Перми намерены снести здание бывшей поликлиники в микрорайоне Балатово. Она была построена в 1952 году. «На данный момент ГКУ „Имущественное казначейство Пермского края“ ищет подрядчика, который займется демонтажом здания бывшей поликлиники по ул. Чайковского, 3», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 октября. Компания, которая займется сносом здания поликлиники будет определена 24 октября. В течение месяца подрядчик должен будет демонтировать объект. Площадь здания составляет 802 квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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