В Перми снесут здание бывшей детской поликлиники

Здание поликлиники было построено в 1952 году
Власти Перми намерены снести здание бывшей поликлиники в микрорайоне Балатово. Она была построена в 1952 году.
«На данный момент ГКУ „Имущественное казначейство Пермского края“ ищет подрядчика, который займется демонтажом здания бывшей поликлиники по ул. Чайковского, 3», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 октября.
Компания, которая займется сносом здания поликлиники будет определена 24 октября. В течение месяца подрядчик должен будет демонтировать объект. Площадь здания составляет 802 квадратных метра.
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