29 сентября 2024

В Екатеринбурге встало движение электричек, пассажиров высадили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автовокзал и развязка около торгового центра «Золотой». Екатеринбург , остановка, электричка, ржд
Один из поездов простоял полчаса Фото:

В Екатеринбурге утром 30 сентября в районе Вторчермета встало движение электричек, а пассажиров неожиданно вывели из поездов. Об этом рассказал очевидец.

«На станции „Вторчермет“ встала электричка, всех высадили, сколько ждать, не сказали. Люди опаздывали куда только можно. Спустя полчаса движение запустилось», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. В комментариях под постом горожане отметили, что в том же месте встали и другие составы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 30 сентября в районе Вторчермета встало движение электричек, а пассажиров неожиданно вывели из поездов. Об этом рассказал очевидец. «На станции „Вторчермет“ встала электричка, всех высадили, сколько ждать, не сказали. Люди опаздывали куда только можно. Спустя полчаса движение запустилось», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. В комментариях под постом горожане отметили, что в том же месте встали и другие составы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...