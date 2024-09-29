В Екатеринбурге утром 30 сентября в районе Вторчермета встало движение электричек, а пассажиров неожиданно вывели из поездов. Об этом рассказал очевидец.
«На станции „Вторчермет“ встала электричка, всех высадили, сколько ждать, не сказали. Люди опаздывали куда только можно. Спустя полчаса движение запустилось», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. В комментариях под постом горожане отметили, что в том же месте встали и другие составы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.
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