29 сентября 2024

Появилось видео ДТП с автобусом и легковушкой в центре Екатеринбурга

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Сотрудники ГАИ организовали проверку Фото:

В сети появился момент аварии с автобусом и легковушкой в Екатеринбурге на улице Малышева, 44. Видео столкновения публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Иномарка проезжала перекресток по улице Малышева, но перед ней выскочил пассажирский автобус, едущий по улице 8 Марта. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.

Авария произошла 29 сентября. В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка, сидевшая в детском кресле на переднем сиденье Ford Focus. Ребенка доставили в Детскую клиническую больницу №9. У нее диагностировали сотрясение головного мозга.

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В сети появился момент аварии с автобусом и легковушкой в Екатеринбурге на улице Малышева, 44. Видео столкновения публикует неофициальный telegram-канал мэрии. Иномарка проезжала перекресток по улице Малышева, но перед ней выскочил пассажирский автобус, едущий по улице 8 Марта. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет. Авария произошла 29 сентября. В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка, сидевшая в детском кресле на переднем сиденье Ford Focus. Ребенка доставили в Детскую клиническую больницу №9. У нее диагностировали сотрясение головного мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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