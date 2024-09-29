Появилось видео ДТП с автобусом и легковушкой в центре Екатеринбурга

В сети появился момент аварии с автобусом и легковушкой в Екатеринбурге на улице Малышева, 44. Видео столкновения публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
Иномарка проезжала перекресток по улице Малышева, но перед ней выскочил пассажирский автобус, едущий по улице 8 Марта. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.
Авария произошла 29 сентября. В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка, сидевшая в детском кресле на переднем сиденье Ford Focus. Ребенка доставили в Детскую клиническую больницу №9. У нее диагностировали сотрясение головного мозга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!