Мэрия Челябинска ищет решение по осушению затопленного кладбища

Территория кладбища затоплена грунтовыми водами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска разрабатывает решение по осушению Митрофановского кладбища, затопленного грунтовыми водами. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. В данный момент к многим захоронениям можно пройти только в резиновых сапогах, а жители переживают, что в морозы памятники и оградки будут повреждены льдом.

«С весны 2024 года наблюдается повсеместный подъем грунтовых вод. МКУ „Служба городских кладбищ“ дважды предпринимались попытки по осушению затопленной территории, но в считанные дни грунтовые воды выходили на поверхность и повторно скапливались в низине. В настоящий момент руководством учреждения совместно с администрацией города Челябинска разрабатывается комплекс мероприятий для решения указанной проблемы», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации Челябинска URA.RU рассказали, что часть территории кладбища, которое расположено ниже общего уровня погоста, было подтоплено весной этого года. Здесь скопились осадки, но если ранее земля оттаивала и талая вода уходила, то в этом году грунтовые воды поднялись очень высоко.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что подтопление кладбища не угрожает безопасности соседних водоемов, так как погост находится в низине и вода не разливается за его пределы. Также в мэрии пояснили, что надмогильные сооружения, включая памятники, кресты, ограды, являются собственностью лиц, ответственных за захоронения. МКУ не может возмещать ущерб, причиненный имуществу жителей вследствие природных явлений.