Дети представят лучшие экологические проекты на форуме в Челябинске

Школьники из Челябинска представят видеолекции о важности растений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 15 и 16 октября приедут сотни школьников из 51 региона России, прошедших отбор первого этапа II Всероссийского Детского Экологического Форума. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Дети из Челябинска представят серию видеолекций о важности сохранения растений и уникальности флоры различных регионов.

«Совсем скоро тысячи активных ребят встретятся на площадке II Всероссийского Детского Экологического Форума в Челябинске. Во втором, очном туре, который пройдет 15—16 октября, соберутся талантливые ребята из 51 региона, успешно прошедшие отбор в первом этапе», — сообщают организаторы форума в telegram-канале «Фонд Компас»

Организаторы уточнили, что в первом этапе приняли участие тысячи школьников из всех регионов страны. Во второй этап прошли представители 51 региона. Ребята из Челябинской области представят серию видеолекториумов «Зеленый экран: сезоны знаний» о важности растений. В 12 роликах дети поговорят с экспертами о разновидностях растений в различных регионах нашей страны и дадут задание на повышение исследовательского интереса.