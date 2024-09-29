29 сентября 2024

Дети представят лучшие экологические проекты на форуме в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Акакуль. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, кувшинки, климат, природа, экология, сезон, акакуль
Школьники из Челябинска представят видеолекции о важности растений Фото:

В Челябинск 15 и 16 октября приедут сотни школьников из 51 региона России, прошедших отбор первого этапа II Всероссийского Детского Экологического Форума. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Дети из Челябинска представят серию видеолекций о важности сохранения растений и уникальности флоры различных регионов.

«Совсем скоро тысячи активных ребят встретятся на площадке II Всероссийского Детского Экологического Форума в Челябинске. Во втором, очном туре, который пройдет 15—16 октября, соберутся талантливые ребята из 51 региона, успешно прошедшие отбор в первом этапе», — сообщают организаторы форума в telegram-канале «Фонд Компас»

Организаторы уточнили, что в первом этапе приняли участие тысячи школьников из всех регионов страны. Во второй этап прошли представители 51 региона. Ребята из Челябинской области представят серию видеолекториумов «Зеленый экран: сезоны знаний» о важности растений. В 12 роликах дети поговорят с экспертами о разновидностях растений в различных регионах нашей страны и дадут задание на повышение исследовательского интереса.

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В Челябинск 15 и 16 октября приедут сотни школьников из 51 региона России, прошедших отбор первого этапа II Всероссийского Детского Экологического Форума. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Дети из Челябинска представят серию видеолекций о важности сохранения растений и уникальности флоры различных регионов. «Совсем скоро тысячи активных ребят встретятся на площадке II Всероссийского Детского Экологического Форума в Челябинске. Во втором, очном туре, который пройдет 15—16 октября, соберутся талантливые ребята из 51 региона, успешно прошедшие отбор в первом этапе», — сообщают организаторы форума в telegram-канале «Фонд Компас» Организаторы уточнили, что в первом этапе приняли участие тысячи школьников из всех регионов страны. Во второй этап прошли представители 51 региона. Ребята из Челябинской области представят серию видеолекториумов «Зеленый экран: сезоны знаний» о важности растений. В 12 роликах дети поговорят с экспертами о разновидностях растений в различных регионах нашей страны и дадут задание на повышение исследовательского интереса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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