Водитель на китайском автомобиле насмерть задавил пешехода на челябинской трассе. Видео

29 сентября 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе водитель на китайском автомобиле 29 сентября насмерть задавил пешехода на 1607 километре автодороги М5 Урал «Москва — Челябинск». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На 1607 километре автодороги М5 Урал водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем, „FAW“ (китайская автомобильная компания), совершил наезд на пешехода. В момент ДТП пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате мужчина, возраст около 40 — 45 лет от полученных травм скончался на месте», — отмечает пресс-служба ведомства. Личность погибшего устанавливается. Пешеход передвигался в темное время суток без световозращающих элементов. Установление всех обстоятельств ДТП продолжатся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ашинском районе водитель на китайском автомобиле 29 сентября насмерть задавил пешехода на 1607 километре автодороги М5 Урал «Москва — Челябинск». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На 1607 километре автодороги М5 Урал водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем, „FAW“ (китайская автомобильная компания), совершил наезд на пешехода. В момент ДТП пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате мужчина, возраст около 40 — 45 лет от полученных травм скончался на месте», — отмечает пресс-служба ведомства. Личность погибшего устанавливается. Пешеход передвигался в темное время суток без световозращающих элементов. Установление всех обстоятельств ДТП продолжатся.