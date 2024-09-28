28 сентября 2024

Водитель на китайском автомобиле насмерть задавил пешехода на челябинской трассе. Видео

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП Фото:

В Ашинском районе водитель на китайском автомобиле 29 сентября насмерть задавил пешехода на 1607 километре автодороги М5 Урал «Москва — Челябинск». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«На 1607 километре автодороги М5 Урал водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем, „FAW“ (китайская автомобильная компания), совершил наезд на пешехода. В момент ДТП пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате мужчина, возраст около 40 — 45 лет от полученных травм скончался на месте», — отмечает пресс-служба ведомства.

Личность погибшего устанавливается. Пешеход передвигался в темное время суток без световозращающих элементов. Установление всех обстоятельств ДТП продолжатся.

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В Ашинском районе водитель на китайском автомобиле 29 сентября насмерть задавил пешехода на 1607 километре автодороги М5 Урал «Москва — Челябинск». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На 1607 километре автодороги М5 Урал водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем, „FAW“ (китайская автомобильная компания), совершил наезд на пешехода. В момент ДТП пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате мужчина, возраст около 40 — 45 лет от полученных травм скончался на месте», — отмечает пресс-служба ведомства. Личность погибшего устанавливается. Пешеход передвигался в темное время суток без световозращающих элементов. Установление всех обстоятельств ДТП продолжатся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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