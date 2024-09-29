29 сентября 2024

Власти заберут у челябинцев квартиры для муниципальных нужд

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписано 21 соглашение об изъятии квартир в аварийном доме
Подписано 21 соглашение об изъятии квартир в аварийном доме Фото:

Власти Челябинска заключили соглашения с собственниками квартир в аварийных домах. Речь идет об изъятии помещений, а также земельного участка под ними для муниципальных нужд, сообщил 30 сентября на аппаратном совещании вице-мэр Валерий Смирнов.

«С 19 по 26 сентября заключены соглашения с собственниками об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений аварийных домов. Всего — 21 соглашение», — сообщил Смирнов.  

Вице-мэр отметил, что на данный момент подготовлены проекты соглашений об изъятии квартир в многоквартирном доме в переулке Островского, 10 на 17 помещений. Это трехэтажный панельный дом 1976 года постройки. Также готовятся документы по расселению жителей аварийного дома по улице Горелова 7. Одноэтажный жилой дом в аварийном состоянии расположен в Ленинском районе. 

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Власти Челябинска заключили соглашения с собственниками квартир в аварийных домах. Речь идет об изъятии помещений, а также земельного участка под ними для муниципальных нужд, сообщил 30 сентября на аппаратном совещании вице-мэр Валерий Смирнов. «С 19 по 26 сентября заключены соглашения с собственниками об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений аварийных домов. Всего — 21 соглашение», — сообщил Смирнов.   Вице-мэр отметил, что на данный момент подготовлены проекты соглашений об изъятии квартир в многоквартирном доме в переулке Островского, 10 на 17 помещений. Это трехэтажный панельный дом 1976 года постройки. Также готовятся документы по расселению жителей аварийного дома по улице Горелова 7. Одноэтажный жилой дом в аварийном состоянии расположен в Ленинском районе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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