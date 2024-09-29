Мэрия Челябинска продаст с торгов недострой за 23 млн рублей

Власти Челябинска продадут с торгов недострой площадью 8 тысяч 665 квадратных метров. Начальная цена лота составляет 22 миллиона 981 тысячу рублей. Об этом 30 сентября на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Валерий Смирнов.
«Объявлен конкурс на 19 ноября — аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 8 тысяч 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Начальная цена лота составляет 22 миллиона 981 тысячу рублей», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Аукцион по продаже недостроя состоится 19 ноября. Заявки на участие в торгах можно будет подавать до 15 ноября 2024 года.
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