29 сентября 2024

Челябинские шоумен Масленников, гимнаст и легкоатлет появятся в эфире СТС

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, масленников дмитрий
Дмитрий Масленников вернулся в шоу «Суперниндзя» Фото:

Шоумен Дмитрий Масленников из Челябинской области вернулся в шоу «Суперниндзя» на СТС в качестве ведущего. Вместе с блогером в эфире покажут челябинских гимнаста Никиту Колесникова и легкоатлета Даниила Котова, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«На СТС выходит международный сезон шоу „Суперниндзя“, в котором участвуют челябинцы — гимнаст Никита Колесников и легкоатлет Даниил Котов. После перерыва в проект в качестве ведущего вернулся блогер Дмитрий Масленников», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Вместе с челябинцами выступят спортсмены из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики и Коста-Рики. В числе атлетов также граждане других стран. Сезон снимали в Минеральных Водах, где трассу усложнили в несколько раз, по заявлениям ее создателя Юрия Прокудина.

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Шоумен Дмитрий Масленников из Челябинской области вернулся в шоу «Суперниндзя» на СТС в качестве ведущего. Вместе с блогером в эфире покажут челябинских гимнаста Никиту Колесникова и легкоатлета Даниила Котова, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «На СТС выходит международный сезон шоу „Суперниндзя“, в котором участвуют челябинцы — гимнаст Никита Колесников и легкоатлет Даниил Котов. После перерыва в проект в качестве ведущего вернулся блогер Дмитрий Масленников», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Вместе с челябинцами выступят спортсмены из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики и Коста-Рики. В числе атлетов также граждане других стран. Сезон снимали в Минеральных Водах, где трассу усложнили в несколько раз, по заявлениям ее создателя Юрия Прокудина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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