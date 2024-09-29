Челябинские шоумен Масленников, гимнаст и легкоатлет появятся в эфире СТС

Дмитрий Масленников вернулся в шоу «Суперниндзя» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шоумен Дмитрий Масленников из Челябинской области вернулся в шоу «Суперниндзя» на СТС в качестве ведущего. Вместе с блогером в эфире покажут челябинских гимнаста Никиту Колесникова и легкоатлета Даниила Котова, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«На СТС выходит международный сезон шоу „Суперниндзя“, в котором участвуют челябинцы — гимнаст Никита Колесников и легкоатлет Даниил Котов. После перерыва в проект в качестве ведущего вернулся блогер Дмитрий Масленников», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Вместе с челябинцами выступят спортсмены из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики и Коста-Рики. В числе атлетов также граждане других стран. Сезон снимали в Минеральных Водах, где трассу усложнили в несколько раз, по заявлениям ее создателя Юрия Прокудина.