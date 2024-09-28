Смертельное ДТП произошло 29 сентября на автодороге «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в Челябинской области. Водитель иномарки при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП со смертельным исходом произошло в Верхнеуральском районе 29 сентября в 18:00 часов на 16 км автодороги „Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск“. 46-летний водитель Mitsubishi Pajero съехал в кювет, где машина перевернулась», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водитель погиб на месте ДТП. Его 45-летняя пассажирка доставлена в больницу. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.
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