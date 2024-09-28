28 сентября 2024

Водитель съехал в кювет и погиб на трассе в Челябинской области. Фото

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Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото:

Смертельное ДТП произошло 29 сентября на автодороге «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в Челябинской области. Водитель иномарки при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП со смертельным исходом произошло в Верхнеуральском районе 29 сентября в 18:00 часов на 16 км автодороги „Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск“. 46-летний водитель Mitsubishi Pajero съехал в кювет, где машина перевернулась», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Водитель погиб на месте ДТП. Его 45-летняя пассажирка доставлена в больницу. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.

Авария произошла вечером 29 сентября
Авария произошла вечером 29 сентября

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Смертельное ДТП произошло 29 сентября на автодороге «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в Челябинской области. Водитель иномарки при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП со смертельным исходом произошло в Верхнеуральском районе 29 сентября в 18:00 часов на 16 км автодороги „Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск“. 46-летний водитель Mitsubishi Pajero съехал в кювет, где машина перевернулась», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель погиб на месте ДТП. Его 45-летняя пассажирка доставлена в больницу. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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