Водитель съехал в кювет и погиб на трассе в Челябинской области. Фото

29 сентября 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смертельное ДТП произошло 29 сентября на автодороге «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в Челябинской области. Водитель иномарки при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП со смертельным исходом произошло в Верхнеуральском районе 29 сентября в 18:00 часов на 16 км автодороги „Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск“. 46-летний водитель Mitsubishi Pajero съехал в кювет, где машина перевернулась», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель погиб на месте ДТП. Его 45-летняя пассажирка доставлена в больницу. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве. Авария произошла вечером 29 сентября Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертельное ДТП произошло 29 сентября на автодороге «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в Челябинской области. Водитель иномарки при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП со смертельным исходом произошло в Верхнеуральском районе 29 сентября в 18:00 часов на 16 км автодороги „Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск“. 46-летний водитель Mitsubishi Pajero съехал в кювет, где машина перевернулась», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель погиб на месте ДТП. Его 45-летняя пассажирка доставлена в больницу. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.