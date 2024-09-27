Экзамены не за горами: куда в Челябинске отправить детей готовиться к ЕГЭ и ОГЭ

Минимальная цена за урок по подготовке к ЕГЭ для челябинцев составила 500 рублей

28 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году стартуют в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске репетиторские центры предлагают школьникам подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ). Будущим выпускникам доступны как групповые, так и индивидуальные форматы занятий. Стоимость обучения варьируется от 500 до 1500 рублей за урок. О том, где можно подготовиться к госэкзаменам так, чтобы получить достойные баллы для поступления в ВУЗ — в подборке URA.RU. Центры по подготовки к экзаменам с высоким рейтингом Школа интеллектуального развития «Автограф» (рейтинг* — 5,0) В учебном центре «Автограф» проводится подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. В рамках программы школьники восьмых и девятых классов получают навыки написания сжатых изложений и сочинений. Кроме того, курс включает повторение материала школьной программы и выполнение тестов на знание орфографии и пунктуации. Стоимость занятия в группе — 1350 рублей за три часа, индивидуально — 1500 рублей за 90 минут. В «Автографе» проводят подготовку только по русскому языку Фото: Анна Майорова © URA.RU В рамках курса подготовки к ЕГЭ предусмотрено изучение методик написания сочинения-рассуждения на основе анализа текста. Программа направлена на повторение русского языка для успешной сдачи экзаменационного теста, а также на развитие умения грамотно излагать свои мысли в письме. Стоимость курса не изменяется. Учебный центр «Вектор знаний» (4,8) «Вектор знаний» предлагает курсы подготовки к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, информатике, русскому языку, истории и обществознанию. Согласно данным центра, некоторые выпускники, прошедшие обучение, показывают результаты от 94 до 98 баллов по данным дисциплинам. Занятия организованы в группах по семь человек. Центр предлагает два тарифных плана: «Эконом» и «Полный». Обучение по тарифу «Эконом» стоит 500 рублей за 40 минут, тогда как занятия по тарифу «Полный» обойдутся в 650 рублей. Отличие между этими пакетами заключается в том, что в рамках тарифа «Полный» предусмотрен перерасчет средств в случае пропуска занятий по уважительной причине. Центр Smart Five (4,8) В некоторых центрах занятия проводят как онлайн, так и оффлайн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В репетиторском центре организованы занятия для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Обучение проводится как в группах, включающих до шести учащихся, так и в формате индивидуальных занятий. Преподаватели центра обладают высшим педагогическим образованием и более чем 15-летним опытом работы. Стоимость обучения в группе — 600 рублей за 90 минут, а личной консультации — одна тысяча рублей в час. Также для 11-классников проводятся занятия, направленные на подготовку к итоговому сочинению по русскому языку. В ходе данных уроков подростки получат навыки правильного подбора аргументов и изучат методы избегания распространенных ошибок. Занятия проводит кандидат филологических наук индивидуально. Стоимость — 1500 рублей за 90 минут. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку Школа PlanetEnglish (4,8 — 5,0) Подготовка к экзамену по английскому языку обычно проводится в спеццентрах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школа проводит подготовку к ЕГЭ и ОГЭ для школьников 8-11-х классов в соответствии с актуальными требованиями к экзаменам. На занятиях анализируют пробелы в знаниях ученика и, исходя из этого, подбирают материал для изучения. Курс готовит к письменной и устной частям экзамена. Занятия проводятся группами два раза в неделю по 80 минут. В месяц стоимость обучения обойдется в 5920 рублей. Языковой клуб Progress (4,9) Клуб предлагает подготовку к ОГЭ и ЕГЭ как в группах, так и индивидуально. Во время уроков уделяется внимание всем аспектам изучения языка: разговорной практике, письму, аудированию и чтению. Такой подход подготовит школьника к выполнению разнообразных заданий на экзаменах. В ходе обучения отрабатываются устные задания и выполняются несколько тестов для анализа «слабых мест». Стоимость занятий в группе составляет 4500 рублей в месяц. Индивидуальные уроки предлагаются по цене 1000 рублей за 40 минут и 1200 рублей за 60 минут. Школа иностранных языков The English Club (4,9) Программа подготовки учащихся девятых классов включает в себя повторение пройденного материала, изучение новых тем и выполнение пробных тестов. Кроме того, учеников обучают эффективному распределению времени на экзамене. В процессе обучения используются пособия от издательств Macmillan и Oxford. Занятия проводятся в групповом формате два раза в неделю и длятся 80 минут. Стоимость обучения начинается от 3290 рублей в месяц. Для учеников 11-х классов форма обучения аналогична. Однако для тех, кто имеет уровень знаний не выше Pre-Intermediate, занятия увеличиваются до трех раз в неделю на первое полугодие, а во втором семестре проводятся дважды в неделю. Учащиеся с уровнем английского языка Intermediate и выше посещают занятия продолжительностью по 80 минут два раза в неделю. Минимальная стоимость такой подготовки составляет 4980 рублей в месяц. *Рейтинг основан на отзывах родителей и школьников. Данные представлены на сервисах «Яндекс» и «2ГИС». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске репетиторские центры предлагают школьникам подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ). Будущим выпускникам доступны как групповые, так и индивидуальные форматы занятий. Стоимость обучения варьируется от 500 до 1500 рублей за урок. О том, где можно подготовиться к госэкзаменам так, чтобы получить достойные баллы для поступления в ВУЗ — в подборке URA.RU. В учебном центре «Автограф» проводится подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. В рамках программы школьники восьмых и девятых классов получают навыки написания сжатых изложений и сочинений. Кроме того, курс включает повторение материала школьной программы и выполнение тестов на знание орфографии и пунктуации. Стоимость занятия в группе — 1350 рублей за три часа, индивидуально — 1500 рублей за 90 минут. В рамках курса подготовки к ЕГЭ предусмотрено изучение методик написания сочинения-рассуждения на основе анализа текста. Программа направлена на повторение русского языка для успешной сдачи экзаменационного теста, а также на развитие умения грамотно излагать свои мысли в письме. Стоимость курса не изменяется. «Вектор знаний» предлагает курсы подготовки к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, информатике, русскому языку, истории и обществознанию. Согласно данным центра, некоторые выпускники, прошедшие обучение, показывают результаты от 94 до 98 баллов по данным дисциплинам. Занятия организованы в группах по семь человек. Центр предлагает два тарифных плана: «Эконом» и «Полный». Обучение по тарифу «Эконом» стоит 500 рублей за 40 минут, тогда как занятия по тарифу «Полный» обойдутся в 650 рублей. Отличие между этими пакетами заключается в том, что в рамках тарифа «Полный» предусмотрен перерасчет средств в случае пропуска занятий по уважительной причине. В репетиторском центре организованы занятия для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Обучение проводится как в группах, включающих до шести учащихся, так и в формате индивидуальных занятий. Преподаватели центра обладают высшим педагогическим образованием и более чем 15-летним опытом работы. Стоимость обучения в группе — 600 рублей за 90 минут, а личной консультации — одна тысяча рублей в час. Также для 11-классников проводятся занятия, направленные на подготовку к итоговому сочинению по русскому языку. В ходе данных уроков подростки получат навыки правильного подбора аргументов и изучат методы избегания распространенных ошибок. Занятия проводит кандидат филологических наук индивидуально. Стоимость — 1500 рублей за 90 минут. Школа проводит подготовку к ЕГЭ и ОГЭ для школьников 8-11-х классов в соответствии с актуальными требованиями к экзаменам. На занятиях анализируют пробелы в знаниях ученика и, исходя из этого, подбирают материал для изучения. Курс готовит к письменной и устной частям экзамена. Занятия проводятся группами два раза в неделю по 80 минут. В месяц стоимость обучения обойдется в 5920 рублей. Клуб предлагает подготовку к ОГЭ и ЕГЭ как в группах, так и индивидуально. Во время уроков уделяется внимание всем аспектам изучения языка: разговорной практике, письму, аудированию и чтению. Такой подход подготовит школьника к выполнению разнообразных заданий на экзаменах. В ходе обучения отрабатываются устные задания и выполняются несколько тестов для анализа «слабых мест». Стоимость занятий в группе составляет 4500 рублей в месяц. Индивидуальные уроки предлагаются по цене 1000 рублей за 40 минут и 1200 рублей за 60 минут. Программа подготовки учащихся девятых классов включает в себя повторение пройденного материала, изучение новых тем и выполнение пробных тестов. Кроме того, учеников обучают эффективному распределению времени на экзамене. В процессе обучения используются пособия от издательств Macmillan и Oxford. Занятия проводятся в групповом формате два раза в неделю и длятся 80 минут. Стоимость обучения начинается от 3290 рублей в месяц. Для учеников 11-х классов форма обучения аналогична. Однако для тех, кто имеет уровень знаний не выше Pre-Intermediate, занятия увеличиваются до трех раз в неделю на первое полугодие, а во втором семестре проводятся дважды в неделю. Учащиеся с уровнем английского языка Intermediate и выше посещают занятия продолжительностью по 80 минут два раза в неделю. Минимальная стоимость такой подготовки составляет 4980 рублей в месяц. *Рейтинг основан на отзывах родителей и школьников. Данные представлены на сервисах «Яндекс» и «2ГИС».