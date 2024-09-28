28 сентября 2024

В Челябинской области проходят масштабные рейды по выявлению нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рейд по нелегалам, проверка документов
Челябинские силовики проверяют места концентрации мигрантов Фото:

В Челябинской области продолжаются масштабные рейды по проверке иностранцев и выдворению нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Рейдовые мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства, поиску и выдворению нелегалов продолжаются в Челябинской области. Полиция проверяет общежития, торговые точки и стройки. Всех иностранцев без права нахождения в России и без трудовых патентов доставляют для разбирательства в отдел внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, полицейские Копейска провели проверки адресов концентрации и проживания трудовых мигрантов. В ходе рейда выявлено пять иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. По одному из них суд уже принял решение о выдворении за пределы России.

В Чебаркульском районе в результате рейда в полицию доставлены свыше 20 иностранных граждан. Задержание происходило при силовой поддержке специального отряда регионального Управления Росгвардии. Задержанные не смогли предоставить документы на право нахождения в России.

При проверке документов сотрудниками Госавтоинспекции в Южноуральске были выявлены нарушения миграционного законодательства. Нарушители были доставлены в для дальнейшего разбирательства, составлено шесть протоколов за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.

В Варненском районе сотрудники отделения по вопросам миграции совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели рейды. Во время мероприятия были проверены места проживания иностранных граждан, магазины, строительные объекты. Аналогичные рейды прошли и в Агаповском районе.

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В Челябинской области продолжаются масштабные рейды по проверке иностранцев и выдворению нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Рейдовые мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства, поиску и выдворению нелегалов продолжаются в Челябинской области. Полиция проверяет общежития, торговые точки и стройки. Всех иностранцев без права нахождения в России и без трудовых патентов доставляют для разбирательства в отдел внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ведомства. Так, полицейские Копейска провели проверки адресов концентрации и проживания трудовых мигрантов. В ходе рейда выявлено пять иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. По одному из них суд уже принял решение о выдворении за пределы России. В Чебаркульском районе в результате рейда в полицию доставлены свыше 20 иностранных граждан. Задержание происходило при силовой поддержке специального отряда регионального Управления Росгвардии. Задержанные не смогли предоставить документы на право нахождения в России. При проверке документов сотрудниками Госавтоинспекции в Южноуральске были выявлены нарушения миграционного законодательства. Нарушители были доставлены в для дальнейшего разбирательства, составлено шесть протоколов за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. В Варненском районе сотрудники отделения по вопросам миграции совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели рейды. Во время мероприятия были проверены места проживания иностранных граждан, магазины, строительные объекты. Аналогичные рейды прошли и в Агаповском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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