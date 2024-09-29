Мэрия продаст с торгов землю площадью более 30 тысяч квадратных метров под нежилую застройку в Калининском районе Челябинска. Участок расположен рядом с бывшим Каширинским рынком. Аукцион по состоится в четвертом квартале 2024 года, сообщил на аппаратном совещании 30 сентября сообщил вице-мэр Валерий Смирнов.
«Распоряжением администрации принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 3,04 гектара в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе города. В отношении участка организована работа в целях проведения торгов в четвертом квартале 2024 года», — сообщил Смирнов.
После приобретения участка девелопер должен будет реализовать проект или застроить территорию в соответствии с проектом о КРТ в течение пяти лет. Участок прилегает к территории, где ранее располагался Каширинский рынок. На данный момент на соседней территории на площади 11 гектаров застройщик «Голос. Девелопмент» строит новый жилой комплекс со школой и детсадом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!