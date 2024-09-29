29 сентября 2024

Мэрия Челябинска продаст с торгов участок возле бывшего Каширинского рынка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион намечен на четвертый квартал 2024 года
Аукцион намечен на четвертый квартал 2024 года Фото:

Мэрия продаст с торгов землю площадью более 30 тысяч квадратных метров под нежилую застройку в Калининском районе Челябинска. Участок расположен рядом с бывшим Каширинским рынком. Аукцион по состоится в четвертом квартале 2024 года, сообщил на аппаратном совещании 30 сентября сообщил вице-мэр Валерий Смирнов.

«Распоряжением администрации принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 3,04 гектара в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе города. В отношении участка организована работа в целях проведения торгов в четвертом квартале 2024 года», — сообщил Смирнов.

После приобретения участка девелопер должен будет реализовать проект или застроить территорию в соответствии с проектом о КРТ в течение пяти лет. Участок прилегает к территории, где ранее располагался Каширинский рынок. На данный момент на соседней территории на площади 11 гектаров застройщик «Голос. Девелопмент» строит новый жилой комплекс со школой и детсадом.

Участок прилегает к территории, где ранее располагался Каширинский рынок
Участок прилегает к территории, где ранее располагался Каширинский рынок
Фото:

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Мэрия продаст с торгов землю площадью более 30 тысяч квадратных метров под нежилую застройку в Калининском районе Челябинска. Участок расположен рядом с бывшим Каширинским рынком. Аукцион по состоится в четвертом квартале 2024 года, сообщил на аппаратном совещании 30 сентября сообщил вице-мэр Валерий Смирнов. «Распоряжением администрации принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 3,04 гектара в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе города. В отношении участка организована работа в целях проведения торгов в четвертом квартале 2024 года», — сообщил Смирнов. После приобретения участка девелопер должен будет реализовать проект или застроить территорию в соответствии с проектом о КРТ в течение пяти лет. Участок прилегает к территории, где ранее располагался Каширинский рынок. На данный момент на соседней территории на площади 11 гектаров застройщик «Голос. Девелопмент» строит новый жилой комплекс со школой и детсадом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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