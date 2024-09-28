28 сентября 2024

Челябинские силовики разгромили подпольное казино. Видео

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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, бойцы, омон
Установлена незаконная игорная деятельность в многоквартирном доме Фото:

В Челябинске полиция при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР «ГРОМ» Управления Росгвардии по области провела операцию по пресечению деятельности подпольного казино. Незаконные азартные игры проводились в многоквартирном доме Курчатовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками УЭБиПК областного полицейского главка при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР „ГРОМ“ установлена незаконная игорная деятельность в цокольном этаже многоквартирного дома. На момент проведения мероприятий в заведении находились посетители», — сообщают в пресс-службе ведомства.

В полиции установили владельца игрового салона. Были изъяты наборы, используемые при проведении азартных игр. На момент проведения мероприятий в заведении обнаружили крупную партию немаркированной табачной продукции. В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.5 ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки).

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В Челябинске полиция при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР «ГРОМ» Управления Росгвардии по области провела операцию по пресечению деятельности подпольного казино. Незаконные азартные игры проводились в многоквартирном доме Курчатовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудниками УЭБиПК областного полицейского главка при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР „ГРОМ“ установлена незаконная игорная деятельность в цокольном этаже многоквартирного дома. На момент проведения мероприятий в заведении находились посетители», — сообщают в пресс-службе ведомства. В полиции установили владельца игрового салона. Были изъяты наборы, используемые при проведении азартных игр. На момент проведения мероприятий в заведении обнаружили крупную партию немаркированной табачной продукции. В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.5 ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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