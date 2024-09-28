Челябинские силовики разгромили подпольное казино. Видео

29 сентября 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Установлена незаконная игорная деятельность в многоквартирном доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске полиция при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР «ГРОМ» Управления Росгвардии по области провела операцию по пресечению деятельности подпольного казино. Незаконные азартные игры проводились в многоквартирном доме Курчатовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудниками УЭБиПК областного полицейского главка при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР „ГРОМ“ установлена незаконная игорная деятельность в цокольном этаже многоквартирного дома. На момент проведения мероприятий в заведении находились посетители», — сообщают в пресс-службе ведомства. В полиции установили владельца игрового салона. Были изъяты наборы, используемые при проведении азартных игр. На момент проведения мероприятий в заведении обнаружили крупную партию немаркированной табачной продукции. В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.5 ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске полиция при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР «ГРОМ» Управления Росгвардии по области провела операцию по пресечению деятельности подпольного казино. Незаконные азартные игры проводились в многоквартирном доме Курчатовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудниками УЭБиПК областного полицейского главка при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР „ГРОМ“ установлена незаконная игорная деятельность в цокольном этаже многоквартирного дома. На момент проведения мероприятий в заведении находились посетители», — сообщают в пресс-службе ведомства. В полиции установили владельца игрового салона. Были изъяты наборы, используемые при проведении азартных игр. На момент проведения мероприятий в заведении обнаружили крупную партию немаркированной табачной продукции. В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.5 ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки).