Замов уральских губернаторов собрали в полпредстве по ВКС из-за контрактников

В полпредстве президента РФ в УрФО подвели итоги работы с контрактниками
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Проводы контрактников. Тюмень , военные, служба по контракту, солдат, контрактники
Служить по контракту могут россияне, не являющиеся военными офицерами Фото:

Заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда провел по ВКС совещание с заместителями уральских губернаторов, ответственными за набор контрактников. На встрече подвели итоги работы и наметили планы до конца года, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале.

«В ходе совещания заместители губернаторов доложили о принимаемых регионами мерах и полученных результатах. На основании их докладов выработаны конкретные меры, направленные на повышение результативности работы для безусловного выполнения задач, поставленных главой государства по этому направлению», — рассказали в полпредстве. В совещании также участвовали представители командования Центрального военного округа, военные комиссары и начальники пунктов отбора на военную службу.

Александр Калиберда встретился с замами уральских губернаторов по ВКС
Александр Калиберда встретился с замами уральских губернаторов по ВКС

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Заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда провел по ВКС совещание с заместителями уральских губернаторов, ответственными за набор контрактников. На встрече подвели итоги работы и наметили планы до конца года, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. «В ходе совещания заместители губернаторов доложили о принимаемых регионами мерах и полученных результатах. На основании их докладов выработаны конкретные меры, направленные на повышение результативности работы для безусловного выполнения задач, поставленных главой государства по этому направлению», — рассказали в полпредстве. В совещании также участвовали представители командования Центрального военного округа, военные комиссары и начальники пунктов отбора на военную службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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