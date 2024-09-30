Замов уральских губернаторов собрали в полпредстве по ВКС из-за контрактников

Заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда провел по ВКС совещание с заместителями уральских губернаторов, ответственными за набор контрактников. На встрече подвели итоги работы и наметили планы до конца года, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале.
«В ходе совещания заместители губернаторов доложили о принимаемых регионами мерах и полученных результатах. На основании их докладов выработаны конкретные меры, направленные на повышение результативности работы для безусловного выполнения задач, поставленных главой государства по этому направлению», — рассказали в полпредстве. В совещании также участвовали представители командования Центрального военного округа, военные комиссары и начальники пунктов отбора на военную службу.
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