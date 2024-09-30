30 сентября 2024

Двери в пермских автобусах не смогут открывать пассажиры

Власти отказались от адресного открытия дверей в пермских автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Производители автобусов сообщили о сложностях с поставкой систем адресного открытия дверей
Производители автобусов сообщили о сложностях с поставкой систем адресного открытия дверей Фото:

Власти Перми передумали запускать автобусы с кнопками адресного открытия дверей. Это требование не включили в новые контракты с перевозчиками.

«Департамент транспорта провел встречи с перевозчиками и производителями автобусов для обсуждения условий контрактов. Представители заводов-изготовителей сообщили о сложностях с поставкой систем адресного открытия дверей, что ограничивает возможность массовой поставки автобусов с такой опцией. По этой причине требование было исключено из обязательных условий контрактов», — пояснили URA.RU в городском дептрансе.

Кнопки адресного открытия позволяют поддерживать комфортный микроклимат в салоне. Уточняется, что запрета на приобретение и использование такой техники для перевозчиков нет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году истекают пятилетние контракты на обслуживание 27 автобусных маршрутов. При перезаключении договоров введут новые требования к подвижному составу. 

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Власти Перми передумали запускать автобусы с кнопками адресного открытия дверей. Это требование не включили в новые контракты с перевозчиками. «Департамент транспорта провел встречи с перевозчиками и производителями автобусов для обсуждения условий контрактов. Представители заводов-изготовителей сообщили о сложностях с поставкой систем адресного открытия дверей, что ограничивает возможность массовой поставки автобусов с такой опцией. По этой причине требование было исключено из обязательных условий контрактов», — пояснили URA.RU в городском дептрансе. Кнопки адресного открытия позволяют поддерживать комфортный микроклимат в салоне. Уточняется, что запрета на приобретение и использование такой техники для перевозчиков нет. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году истекают пятилетние контракты на обслуживание 27 автобусных маршрутов. При перезаключении договоров введут новые требования к подвижному составу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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