Двери в пермских автобусах не смогут открывать пассажиры

Власти Перми передумали запускать автобусы с кнопками адресного открытия дверей. Это требование не включили в новые контракты с перевозчиками.
«Департамент транспорта провел встречи с перевозчиками и производителями автобусов для обсуждения условий контрактов. Представители заводов-изготовителей сообщили о сложностях с поставкой систем адресного открытия дверей, что ограничивает возможность массовой поставки автобусов с такой опцией. По этой причине требование было исключено из обязательных условий контрактов», — пояснили URA.RU в городском дептрансе.
Кнопки адресного открытия позволяют поддерживать комфортный микроклимат в салоне. Уточняется, что запрета на приобретение и использование такой техники для перевозчиков нет.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году истекают пятилетние контракты на обслуживание 27 автобусных маршрутов. При перезаключении договоров введут новые требования к подвижному составу.
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