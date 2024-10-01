Россия обсуждает с Ираном строительство нового газопровода. О новом международном проекте URA.RU рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Газопровод из России в Иран будет очень протяженным, что может повлиять на итоговую цену, по которой мы будем продавать газ. Но, это не единственный вопрос, над которым нужно хорошо подумать, прежде чем начать проект.
«Если мы говорим о транскаспийском газопроводе, то здесь нужно будет получить разрешение на его строительство со стороны всех прикаспийских стран. С этим будет сложновато, потому что мы сами блокировали, например, проект строительства газопровода из Туркменистана в Азербайджан (речь идет о нереализованном проекте магистрального газопровода Набукко, который был отменен в связи с решением строить Трансадриатический газопровод — прим.ред.)», — рассказывает Игорь Юшков.
По мнению эксперта, есть другой вариант — расширение газопровода из России через Баку. Азербайджан может дать свое разрешение на такое строительство. Все потому, что с Россией ему конкурировать нет смысла, добавляет собеседник URA.RU.
«У Азербайджана нет лишнего газа, чтобы продавать его в Иран. Это не особо интересный для него рынок. Если лишний газ появится, то Азербайджан с удовольствием продаст его в Европу. Тут жесткой конкуренции не будет», — говорит Игорь Юшков.
Правда, даже в этом случае газопровод получится очень протяженным, что нужно будет учитывать при выставлении стоимости Ирану. Тем более, по мнению эксперта, маршрут через Азербайджан достаточно сложный — там много гористой местности. Поэтому, вопрос в том, сколько будет стоить реализация этого проекта, и готов ли будет платить Иран столько, чтобы окупилась и стройка, и транзит.
Зато, такое партнерство, по словам Игоря Юшкова, побудит Китай быстрее решиться на проект «Сила Сибири-2», переговоры по которым пока никуда не продвигаются. Ведь чем дольше молчит Пекин, тем меньше газа ему достанется. Так что, придется согласиться на условия, которые удовлетворят обе стороны.
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