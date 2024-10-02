Reuters: Хаменеи предупреждал Насраллу, что Израиль планирует его убить

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предупреждал генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насраллу о планах Израиля по его ликвидации и рекомендовал ему выехать в Иран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
После инцидента с взрывами пейджеров у членов «Хезболлах» в Ливане, Али Хаменеи направил посланника к Насрулле с предложением покинуть страну. «Аятолла ссылался на информацию разведки Там утверждали, что Израиль внедрил агентов в „Хезболлу“ и строит планы по устранению генсека», — отмечают источники Reuters.
Командующий силами «Кудс» Аббас Нилфорушан, который являлся посланником Хаменеи, погиб вместе с Насраллой в укрытии в результате израильского удара в конце сентября. Согласно информации источников, Насралла был уверен в своей безопасности и доверял ближайшим соратникам.
Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Позже стало известно о гибели зятя главы «Хезболлах» Хасана Джаафар Кусейра в результате авиаудара Израиля по сирийской столице Дамаску. Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля в отместку за убийство Насраллы. Армия обороны Израиля анонсировала ответные удары по Ближнему Востоку. Подробнее о ходе конфликта — в материале URA.RU.
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Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предупреждал генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насраллу о планах Израиля по его ликвидации и рекомендовал ему выехать в Иран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. После инцидента с взрывами пейджеров у членов «Хезболлах» в Ливане, Али Хаменеи направил посланника к Насрулле с предложением покинуть страну. «Аятолла ссылался на информацию разведки Там утверждали, что Израиль внедрил агентов в „Хезболлу“ и строит планы по устранению генсека», — отмечают источники Reuters. Командующий силами «Кудс» Аббас Нилфорушан, который являлся посланником Хаменеи, погиб вместе с Насраллой в укрытии в результате израильского удара в конце сентября. Согласно информации источников, Насралла был уверен в своей безопасности и доверял ближайшим соратникам. Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Позже стало известно о гибели зятя главы «Хезболлах» Хасана Джаафар Кусейра в результате авиаудара Израиля по сирийской столице Дамаску. Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля в отместку за убийство Насраллы. Армия обороны Израиля анонсировала ответные удары по Ближнему Востоку. Подробнее о ходе конфликта — в материале URA.RU.