Reuters: Хаменеи предупреждал Насраллу, что Израиль планирует его убить

03 октября 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану 27 сентября Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Nancy Lugo новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предупреждал генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насраллу о планах Израиля по его ликвидации и рекомендовал ему выехать в Иран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. После инцидента с взрывами пейджеров у членов «Хезболлах» в Ливане, Али Хаменеи направил посланника к Насрулле с предложением покинуть страну. «Аятолла ссылался на информацию разведки Там утверждали, что Израиль внедрил агентов в „Хезболлу“ и строит планы по устранению генсека», — отмечают источники Reuters. Командующий силами «Кудс» Аббас Нилфорушан, который являлся посланником Хаменеи, погиб вместе с Насраллой в укрытии в результате израильского удара в конце сентября. Согласно информации источников, Насралла был уверен в своей безопасности и доверял ближайшим соратникам. Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Позже стало известно о гибели зятя главы «Хезболлах» Хасана Джаафар Кусейра в результате авиаудара Израиля по сирийской столице Дамаску. Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля в отместку за убийство Насраллы. Армия обороны Израиля анонсировала ответные удары по Ближнему Востоку. Подробнее о ходе конфликта — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предупреждал генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насраллу о планах Израиля по его ликвидации и рекомендовал ему выехать в Иран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. После инцидента с взрывами пейджеров у членов «Хезболлах» в Ливане, Али Хаменеи направил посланника к Насрулле с предложением покинуть страну. «Аятолла ссылался на информацию разведки Там утверждали, что Израиль внедрил агентов в „Хезболлу“ и строит планы по устранению генсека», — отмечают источники Reuters. Командующий силами «Кудс» Аббас Нилфорушан, который являлся посланником Хаменеи, погиб вместе с Насраллой в укрытии в результате израильского удара в конце сентября. Согласно информации источников, Насралла был уверен в своей безопасности и доверял ближайшим соратникам. Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Позже стало известно о гибели зятя главы «Хезболлах» Хасана Джаафар Кусейра в результате авиаудара Израиля по сирийской столице Дамаску. Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля в отместку за убийство Насраллы. Армия обороны Израиля анонсировала ответные удары по Ближнему Востоку. Подробнее о ходе конфликта — в материале URA.RU.