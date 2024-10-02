Зять генсека «Хезболлы» погиб в результате ударов Израиля

03 октября 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Хасан Джаафар Кусейр погиб в результате израильского авиаудара по району Меззе Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Зять главы «Хезболлах» Хасана Насраллы Хасан Джаафар Кусейр стал жертвой авиаудара Израиля по Дамаску. Об этом сообщает арабский телеканал Sky News Arabia. «Хасан Джаафар Кусейр, зять Хасана Насраллы, скончался в результате израильского авиаудара по району Меззе в Дамаске», — говорится в сообщении телеканала Sky News Arabia. Сам Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Израиль продолжает сухопутную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана и воздушные бомбардировки территории страны. В результате конфликта погибло уже более тысячи человек, в том числе лидеры шиитского движения, и более 90 тысяч человек стали беженцами. Несмотря на серьезные потери, включая командный состав, «Хезболлах» продолжает активно вести наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании Израиля является создание безопасных условий для возвращения 60 тысяч жителей севера страны, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку ХАМАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зять главы «Хезболлах» Хасана Насраллы Хасан Джаафар Кусейр стал жертвой авиаудара Израиля по Дамаску. Об этом сообщает арабский телеканал Sky News Arabia. «Хасан Джаафар Кусейр, зять Хасана Насраллы, скончался в результате израильского авиаудара по району Меззе в Дамаске», — говорится в сообщении телеканала Sky News Arabia. Сам Насралла погиб в результате ракетной атаки Израиля по Ливану вечером 27 сентября. Израиль продолжает сухопутную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана и воздушные бомбардировки территории страны. В результате конфликта погибло уже более тысячи человек, в том числе лидеры шиитского движения, и более 90 тысяч человек стали беженцами. Несмотря на серьезные потери, включая командный состав, «Хезболлах» продолжает активно вести наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании Израиля является создание безопасных условий для возвращения 60 тысяч жителей севера страны, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку ХАМАС.