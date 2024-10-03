Водитель HOWO T5G погиб под Ашой на месте ДТП
В Ашинском районе (Челябинская область) водитель самосвала HOWO T5G погиб, наехав на бетонное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«Смертельная авария произошла 3 сентября около 20:00 на 1572 километре автодороги М5 -Урал „Москва — Челябинск“. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „HOWO T5G“, наехал бетонное ограждение и опрокинулся», — отмечает пресс-служба ведомства.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
От удара самосвал перевернулся
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