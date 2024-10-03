03 октября 2024

В Челябинской области водитель самосвала совершил смертельную аварию. Фото

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Упавший на бок самосвал на улице Декабристов. Екатеринбург, большегруз, дтп, самосвал, авария, кузов грузовика, стройка
Водитель HOWO T5G погиб под Ашой на месте ДТП Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) водитель самосвала HOWO T5G погиб, наехав на бетонное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Смертельная авария произошла 3 сентября около 20:00 на 1572 километре автодороги М5 -Урал „Москва — Челябинск“. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „HOWO T5G“, наехал бетонное ограждение и опрокинулся», — отмечает пресс-служба ведомства.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

От удара самосвал перевернулся
От удара самосвал перевернулся
Фото:

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В Ашинском районе (Челябинская область) водитель самосвала HOWO T5G погиб, наехав на бетонное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Смертельная авария произошла 3 сентября около 20:00 на 1572 километре автодороги М5 -Урал „Москва — Челябинск“. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „HOWO T5G“, наехал бетонное ограждение и опрокинулся», — отмечает пресс-служба ведомства. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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