Происшествия ДТП В Челябинской области водитель самосвала совершил смертельную аварию. Фото 04 октября 2024 в 00:38 Размер текста - 17 + Водитель HOWO T5G погиб под Ашой на месте ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Ашинском районе (Челябинская область) водитель самосвала HOWO T5G погиб, наехав на бетонное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Смертельная авария произошла 3 сентября около 20:00 на 1572 километре автодороги М5 -Урал „Москва — Челябинск“. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „HOWO T5G“, наехал бетонное ограждение и опрокинулся», — отмечает пресс-служба ведомства. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. От удара самосвал перевернулся telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ашинском районе (Челябинская область) водитель самосвала HOWO T5G погиб, наехав на бетонное ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «Смертельная авария произошла 3 сентября около 20:00 на 1572 километре автодороги М5 -Урал „Москва — Челябинск“. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „HOWO T5G“, наехал бетонное ограждение и опрокинулся», — отмечает пресс-служба ведомства. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям