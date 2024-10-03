Защитник ХК «Трактор» Другаля приехал на игру в военной форме. Фото

04 октября 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Сергей Другаля поразил всех своим нарядом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Игрок системы ХК «Трактор» Сергей Другаля приехал на игру с московским «Динамо» в военной форме. Объясняя такой жест, он пояснил, что другого костюма у него не нашлось. «Руководители команды сказали приехать на матч в костюмах. У меня был только такой один. Я посчитал, что достоин того, чтобы прийти в нем», — приводит слова спортсмена пресс-служба клуба. По словам хоккеиста, еще до сообщения от руководства он планировал прийти на матч в военной форме. Так как в его жизни произошел важный момент. «Все были в шоке», — признался Другаля. Игра между «Трактором» и «Динамо» проходила вечером 3 октября и закончилась убедительной победой челябинцев со счетом 4-1. Это вторая победа в московском туре. Впереди у команды Бенуа Гру матч против ЦСКА, которые накануне разгромно уступили магнитогорскому «Металлургу». Сергей Другаля пришел на игру в военной форме Пресс-служба ХК «Трактор» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игрок системы ХК «Трактор» Сергей Другаля приехал на игру с московским «Динамо» в военной форме. Объясняя такой жест, он пояснил, что другого костюма у него не нашлось. «Руководители команды сказали приехать на матч в костюмах. У меня был только такой один. Я посчитал, что достоин того, чтобы прийти в нем», — приводит слова спортсмена пресс-служба клуба. По словам хоккеиста, еще до сообщения от руководства он планировал прийти на матч в военной форме. Так как в его жизни произошел важный момент. «Все были в шоке», — признался Другаля. Игра между «Трактором» и «Динамо» проходила вечером 3 октября и закончилась убедительной победой челябинцев со счетом 4-1. Это вторая победа в московском туре. Впереди у команды Бенуа Гру матч против ЦСКА, которые накануне разгромно уступили магнитогорскому «Металлургу».