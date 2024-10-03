Игрок системы ХК «Трактор» Сергей Другаля приехал на игру с московским «Динамо» в военной форме. Объясняя такой жест, он пояснил, что другого костюма у него не нашлось.
«Руководители команды сказали приехать на матч в костюмах. У меня был только такой один. Я посчитал, что достоин того, чтобы прийти в нем», — приводит слова спортсмена пресс-служба клуба.
По словам хоккеиста, еще до сообщения от руководства он планировал прийти на матч в военной форме. Так как в его жизни произошел важный момент. «Все были в шоке», — признался Другаля.
Игра между «Трактором» и «Динамо» проходила вечером 3 октября и закончилась убедительной победой челябинцев со счетом 4-1. Это вторая победа в московском туре. Впереди у команды Бенуа Гру матч против ЦСКА, которые накануне разгромно уступили магнитогорскому «Металлургу».
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