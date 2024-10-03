03 октября 2024

Защитник ХК «Трактор» Другаля приехал на игру в военной форме. Фото

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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , армия, военные, вооруженные силы, военная форма
Сергей Другаля поразил всех своим нарядом Фото:

Игрок системы ХК «Трактор» Сергей Другаля приехал на игру с московским «Динамо» в военной форме. Объясняя такой жест, он пояснил, что другого костюма у него не нашлось.

«Руководители команды сказали приехать на матч в костюмах. У меня был только такой один. Я посчитал, что достоин того, чтобы прийти в нем», — приводит слова спортсмена пресс-служба клуба.

По словам хоккеиста, еще до сообщения от руководства он планировал прийти на матч в военной форме. Так как в его жизни произошел важный момент. «Все были в шоке», — признался Другаля.

Игра между «Трактором» и «Динамо» проходила вечером 3 октября и закончилась убедительной победой челябинцев со счетом 4-1. Это вторая победа в московском туре. Впереди у команды Бенуа Гру матч против ЦСКА, которые накануне разгромно уступили магнитогорскому «Металлургу».

Сергей Другаля пришел на игру в военной форме
Сергей Другаля пришел на игру в военной форме
Фото:

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Игрок системы ХК «Трактор» Сергей Другаля приехал на игру с московским «Динамо» в военной форме. Объясняя такой жест, он пояснил, что другого костюма у него не нашлось. «Руководители команды сказали приехать на матч в костюмах. У меня был только такой один. Я посчитал, что достоин того, чтобы прийти в нем», — приводит слова спортсмена пресс-служба клуба. По словам хоккеиста, еще до сообщения от руководства он планировал прийти на матч в военной форме. Так как в его жизни произошел важный момент. «Все были в шоке», — признался Другаля. Игра между «Трактором» и «Динамо» проходила вечером 3 октября и закончилась убедительной победой челябинцев со счетом 4-1. Это вторая победа в московском туре. Впереди у команды Бенуа Гру матч против ЦСКА, которые накануне разгромно уступили магнитогорскому «Металлургу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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