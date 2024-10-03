Развлечения Спорт ХК «Трактор» победил московское «Динамо» с разгромным счетом 04 октября 2024 в 01:20 Размер текста - 17 + Встреча ХК «Трактор» с московским «Динамо» закончилось со счетом 4:1 Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой челябинцев с разгромным счетом 4:1. Победа 4:1.! Вторая в этой московской поездке!» — сообщает пресс-служба ХК «Трактор». Первый период прошел без заброшенных шайб. В середине второго периода Григорий Дронов забил первую шайбу и вывел ХК «Трактор» вперед. Спустя восемь минут динамовец Павел Кудрявцев уровнял счет. За секунды до конца второго периода Григорий Дронов вновь вывел челябинский клуб вперед. На 13-й минуте третьего периода Михаил Котляревский забил гол и счет стал 3:1 в пользу «Трактора». Были и обоюдные удаления: игрока челябинского клуба Михаила Котляревского — за подножку, нападающего московского «Динамо» Эрика О’Делла — за симуляцию. В конце игры «Динамо» сняли вратаря. Виталий Кравцов забил четвертую шайбу в пустые ворота противника. Ранее челябинский ХК «Трактор» победил в первом матче так называемого московского тура, противником в котором стал «Спартак». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов удачливее оказались челябинцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой челябинцев с разгромным счетом 4:1. Победа 4:1.! Вторая в этой московской поездке!» — сообщает пресс-служба ХК «Трактор». Первый период прошел без заброшенных шайб. В середине второго периода Григорий Дронов забил первую шайбу и вывел ХК «Трактор» вперед. Спустя восемь минут динамовец Павел Кудрявцев уровнял счет. За секунды до конца второго периода Григорий Дронов вновь вывел челябинский клуб вперед. На 13-й минуте третьего периода Михаил Котляревский забил гол и счет стал 3:1 в пользу «Трактора». Были и обоюдные удаления: игрока челябинского клуба Михаила Котляревского — за подножку, нападающего московского «Динамо» Эрика О’Делла — за симуляцию. В конце игры «Динамо» сняли вратаря. Виталий Кравцов забил четвертую шайбу в пустые ворота противника. Ранее челябинский ХК «Трактор» победил в первом матче так называемого московского тура, противником в котором стал «Спартак». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов удачливее оказались челябинцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям