ХК «Трактор» победил московское «Динамо» с разгромным счетом

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой челябинцев с разгромным счетом 4:1.
Победа 4:1.! Вторая в этой московской поездке!» — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Первый период прошел без заброшенных шайб. В середине второго периода Григорий Дронов забил первую шайбу и вывел ХК «Трактор» вперед. Спустя восемь минут динамовец Павел Кудрявцев уровнял счет. За секунды до конца второго периода Григорий Дронов вновь вывел челябинский клуб вперед. На 13-й минуте третьего периода Михаил Котляревский забил гол и счет стал 3:1 в пользу «Трактора».
Были и обоюдные удаления: игрока челябинского клуба Михаила Котляревского — за подножку, нападающего московского «Динамо» Эрика О’Делла — за симуляцию. В конце игры «Динамо» сняли вратаря. Виталий Кравцов забил четвертую шайбу в пустые ворота противника.
Ранее челябинский ХК «Трактор» победил в первом матче так называемого московского тура, противником в котором стал «Спартак». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов удачливее оказались челябинцы.
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