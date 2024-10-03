03 октября 2024

ХК «Трактор» победил московское «Динамо» с разгромным счетом

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Встреча ХК «Трактор» с московским «Динамо» закончилось со счетом 4:1 Фото:

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой челябинцев с разгромным счетом 4:1.

Победа 4:1.! Вторая в этой московской поездке!» — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Первый период прошел без заброшенных шайб. В середине второго периода Григорий Дронов забил первую шайбу и вывел ХК «Трактор» вперед. Спустя восемь минут динамовец Павел Кудрявцев уровнял счет. За секунды до конца второго периода Григорий Дронов вновь вывел челябинский клуб вперед. На 13-й минуте третьего периода Михаил Котляревский забил гол и счет стал 3:1 в пользу «Трактора».

Были и обоюдные удаления: игрока челябинского клуба Михаила Котляревского — за подножку, нападающего московского «Динамо» Эрика О’Делла — за симуляцию. В конце игры «Динамо» сняли вратаря. Виталий Кравцов забил четвертую шайбу в пустые ворота противника.

Ранее челябинский ХК «Трактор» победил в первом матче так называемого московского тура, противником в котором стал «Спартак». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов удачливее оказались челябинцы.

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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой челябинцев с разгромным счетом 4:1. Победа 4:1.! Вторая в этой московской поездке!» — сообщает пресс-служба ХК «Трактор». Первый период прошел без заброшенных шайб. В середине второго периода Григорий Дронов забил первую шайбу и вывел ХК «Трактор» вперед. Спустя восемь минут динамовец Павел Кудрявцев уровнял счет. За секунды до конца второго периода Григорий Дронов вновь вывел челябинский клуб вперед. На 13-й минуте третьего периода Михаил Котляревский забил гол и счет стал 3:1 в пользу «Трактора». Были и обоюдные удаления: игрока челябинского клуба Михаила Котляревского — за подножку, нападающего московского «Динамо» Эрика О’Делла — за симуляцию. В конце игры «Динамо» сняли вратаря. Виталий Кравцов забил четвертую шайбу в пустые ворота противника. Ранее челябинский ХК «Трактор» победил в первом матче так называемого московского тура, противником в котором стал «Спартак». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов удачливее оказались челябинцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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