Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным. Народного артиста хоронят сегодня, 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
«Путин прислал венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным. Кроме того, цветы направили Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Алла Пугачева и футбольный клуб „Динамо“, за который при жизни болел певец», — пишет РИА Новости.
Церемония прощания с композитором проходит на Троекуроском кладбище. Первой, кто прислала венок, стала Алла Пугачева. Вячеслав Добрынин скончался 1 октября. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.
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