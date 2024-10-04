Путин прислал венок на церемонию прощания с Добрыниным. Фото

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Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище Фото:

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным. Народного артиста хоронят сегодня, 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

«Путин прислал венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным. Кроме того, цветы направили Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Алла Пугачева и футбольный клуб „Динамо“, за который при жизни болел певец», — пишет РИА Новости.

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«Все, что в жизни было у него»: скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин

Церемония прощания с композитором проходит на Троекуроском кладбище. Первой, кто прислала венок, стала Алла Пугачева. Вячеслав Добрынин скончался 1 октября. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.

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Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным. Народного артиста хоронят сегодня, 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве. «Путин прислал венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным. Кроме того, цветы направили Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Алла Пугачева и футбольный клуб „Динамо“, за который при жизни болел певец», — пишет РИА Новости. Церемония прощания с композитором проходит на Троекуроском кладбище. Первой, кто прислала венок, стала Алла Пугачева. Вячеслав Добрынин скончался 1 октября. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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