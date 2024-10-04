Shot: Пугачева отправила венок на могилу Добрынина. Фото

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, пугачева алла, галкин максим, орбакайте кристина
Алла Пугачева попрощалась с Вячеславом Добрыниным (архивное фото) Фото:

На Троекуровском кладбище хоронят композитора Вячеслава Добрынина. Певица Алла Пугачева стала первой, чей венок был доставлен на прощание с народным артистом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«В столице началось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным. Первый доставленный венок — от Аллы Пугачевой», — передает telegram-канал.

Вячеслав Добрынин скончался первого октября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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На Троекуровском кладбище хоронят композитора Вячеслава Добрынина. Певица Алла Пугачева стала первой, чей венок был доставлен на прощание с народным артистом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «В столице началось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным. Первый доставленный венок — от Аллы Пугачевой», — передает telegram-канал. Вячеслав Добрынин скончался первого октября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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