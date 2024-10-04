Алла Пугачева попрощалась с Вячеславом Добрыниным (архивное фото)
На Троекуровском кладбище хоронят композитора Вячеслава Добрынина. Певица Алла Пугачева стала первой, чей венок был доставлен на прощание с народным артистом. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«В столице началось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным. Первый доставленный венок — от Аллы Пугачевой», — передает telegram-канал.
Вячеслав Добрынин скончался первого октября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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