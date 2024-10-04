04 октября 2024

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» завоевал престижный статус

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Автодорога М5. Челябинск, м5, солнечная долина, трасса м5, дорога, глк солнечная долина
Курорт для горнолыжников признали лучшим в УрФО Фото:

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Челябинской области признали лучим в УрФО. Об этом заявили организаторы «FTT-2024: Форум туристических территорий», который проходит в Минеральных Водах с 3 по 6 октября.

«„Солнечная Долина“ стала лучшим курортом УрФО. А компания из Челябинска КБ „Ратрак-Урал“ признана лучшим российским производителем горнолыжного инвентаря и оборудования», — сообщает telegram-канал «Кавказ.РФ».

Представители горнолыжной отрасли Челябинской области были отмечены в рамках престижной премии Ski Business Awards 2024. Днем ранее в рамках данной премии курорт «Аджигардак» получил награду как лучший инвестиционный проект. Развитие всесезонного курорта стало частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Работы по строительству новой трассы и инфраструктуры в «Аджигардаке» ведутся при поддержке «Туризм.РФ».

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Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Челябинской области признали лучим в УрФО. Об этом заявили организаторы «FTT-2024: Форум туристических территорий», который проходит в Минеральных Водах с 3 по 6 октября. «„Солнечная Долина“ стала лучшим курортом УрФО. А компания из Челябинска КБ „Ратрак-Урал“ признана лучшим российским производителем горнолыжного инвентаря и оборудования», — сообщает telegram-канал «Кавказ.РФ». Представители горнолыжной отрасли Челябинской области были отмечены в рамках престижной премии Ski Business Awards 2024. Днем ранее в рамках данной премии курорт «Аджигардак» получил награду как лучший инвестиционный проект. Развитие всесезонного курорта стало частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Работы по строительству новой трассы и инфраструктуры в «Аджигардаке» ведутся при поддержке «Туризм.РФ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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