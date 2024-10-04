После смерти соседа жители челябинской пятиэтажки страдают от насекомых

После смерти соседа, труп которого пролежал более месяца в квартире, жители пятиэтажки в Советском районе Челябинска страдают от нашествия насекомых. Об этом сообщили жители дома по улице Белорецкой.
«Сосед пролежал в квартире около месяца или даже больше. Сначала к нам в квартиру с потолка начали проникать личинки мух, и с каждым днем их становилось все больше и больше, начал появляться неприятный запах в комнатах», — рассказала жительница дома №64 по улице Белорецкой Дарья. Квартира женщины располагается под той, в которой нашли полуразложившееся тело, пишет сайт «74.ру».
Опарыши полезли на кухне и в плафоне лампы в одной из комнат. Соседи вызвали 112 и спустя несколько дней была вскрыта квартира, в которой обнаружили тело.
У покойного есть племянница. О смерти родственника ее уведомили, посещать квартиру она не торопится. Но без уборки обрабатывать жилье бесполезно, сообщили жильцам в санэпидстанции. А хозяйничать в квартире без ведома возможной наследницы полицейские не имеют права. Пока решение проблемы находится в подвешенном состоянии, а жители продолжают страдать от последствий трагедии.
Жители одного из многоквартирных домов в Троицке ранее пожаловались на нашествие блох и муравьев. Они лезут в квартиры первого этажа, и уже перебираются на второй. В одной из них живет пенсионерка, которую донимают насекомые. Заживо уже съели одну кошку, рассказала Мария А.
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