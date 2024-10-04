04 октября 2024

После смерти соседа жители челябинской пятиэтажки страдают от насекомых

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Труп одинокого мужчины пролежал в квартире более месяца (архивное фото)
Труп одинокого мужчины пролежал в квартире более месяца (архивное фото) Фото:

После смерти соседа, труп которого пролежал более месяца в квартире, жители пятиэтажки в Советском районе Челябинска страдают от нашествия насекомых. Об этом сообщили жители дома по улице Белорецкой.

«Сосед пролежал в квартире около месяца или даже больше. Сначала к нам в квартиру с потолка начали проникать личинки мух, и с каждым днем их становилось все больше и больше, начал появляться неприятный запах в комнатах», — рассказала жительница дома №64 по улице Белорецкой Дарья. Квартира женщины располагается под той, в которой нашли полуразложившееся тело, пишет сайт «74.ру».

Опарыши полезли на кухне и в плафоне лампы в одной из комнат. Соседи вызвали 112 и спустя несколько дней была вскрыта квартира, в которой обнаружили тело.

У покойного есть племянница. О смерти родственника ее уведомили, посещать квартиру она не торопится. Но без уборки обрабатывать жилье бесполезно, сообщили жильцам в санэпидстанции. А хозяйничать в квартире без ведома возможной наследницы полицейские не имеют права. Пока решение проблемы находится в подвешенном состоянии, а жители продолжают страдать от последствий трагедии.

Жители одного из многоквартирных домов в Троицке ранее пожаловались на нашествие блох и муравьев. Они лезут в квартиры первого этажа, и уже перебираются на второй. В одной из них живет пенсионерка, которую донимают насекомые. Заживо уже съели одну кошку, рассказала Мария А.

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После смерти соседа, труп которого пролежал более месяца в квартире, жители пятиэтажки в Советском районе Челябинска страдают от нашествия насекомых. Об этом сообщили жители дома по улице Белорецкой. «Сосед пролежал в квартире около месяца или даже больше. Сначала к нам в квартиру с потолка начали проникать личинки мух, и с каждым днем их становилось все больше и больше, начал появляться неприятный запах в комнатах», — рассказала жительница дома №64 по улице Белорецкой Дарья. Квартира женщины располагается под той, в которой нашли полуразложившееся тело, пишет сайт «74.ру». Опарыши полезли на кухне и в плафоне лампы в одной из комнат. Соседи вызвали 112 и спустя несколько дней была вскрыта квартира, в которой обнаружили тело. У покойного есть племянница. О смерти родственника ее уведомили, посещать квартиру она не торопится. Но без уборки обрабатывать жилье бесполезно, сообщили жильцам в санэпидстанции. А хозяйничать в квартире без ведома возможной наследницы полицейские не имеют права. Пока решение проблемы находится в подвешенном состоянии, а жители продолжают страдать от последствий трагедии. Жители одного из многоквартирных домов в Троицке ранее пожаловались на нашествие блох и муравьев. Они лезут в квартиры первого этажа, и уже перебираются на второй. В одной из них живет пенсионерка, которую донимают насекомые. Заживо уже съели одну кошку, рассказала Мария А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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