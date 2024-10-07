В Екатеринбурге взлетели цены на мед. Инфографика

В Екатеринбурге на 40% подорожал цветочный мед

07 октября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Цветочный мед с травами подорожал на 40,7% Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге за месяц выросли цены на цветочный, липовый и горный мед. В некоторых супермаркетах скачок произошел на 40%. Изменение цен на мед разных марок заметил корреспондент URA.RU, подробнее об этом — в инфографике. 23 сентября полкило липового меда стоило 599,99 рублей, тогда как 7 октября цена поднялась до 799,99 рублей (+33,3%). Банка цветочного меда с травами весом в 320 граммов подорожала на 40,7% с 269,99 до 379,99 рублей. Мед горный цветочный вырос в цене на 25% и к 7 октября стал стоить 299,99 вместо 239,99 рублей. Стоимость банки лугового меда (350 граммов) осталась на уровне сентябрьских цен — 219,99 рублей, цветочный мед в емкости с дозатором в сентябре стоил 379,99 рублей, а в октябре один из супермаркетов установил на него акцию и цена снизилась на 18,7% до 319,99 рублей. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за месяц выросли цены на цветочный, липовый и горный мед. В некоторых супермаркетах скачок произошел на 40%. Изменение цен на мед разных марок заметил корреспондент URA.RU, подробнее об этом — в инфографике. 23 сентября полкило липового меда стоило 599,99 рублей, тогда как 7 октября цена поднялась до 799,99 рублей (+33,3%). Банка цветочного меда с травами весом в 320 граммов подорожала на 40,7% с 269,99 до 379,99 рублей. Мед горный цветочный вырос в цене на 25% и к 7 октября стал стоить 299,99 вместо 239,99 рублей. Стоимость банки лугового меда (350 граммов) осталась на уровне сентябрьских цен — 219,99 рублей, цветочный мед в емкости с дозатором в сентябре стоил 379,99 рублей, а в октябре один из супермаркетов установил на него акцию и цена снизилась на 18,7% до 319,99 рублей.