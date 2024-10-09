09 октября 2024

Челябинские детские театры получат 142 млн рублей от Мишустина

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Театра кукол после капитального ремонта. Челябинск, театр кукол, кукольный театр
Деньги пойдут на капремонт зданий челябинских детских и кукольных театров Фото:

Детские и кукольные театры Челябинской области получат 142 млн 952 тыс. рублей на капитальный ремонт. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«На модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (капитальный ремонт) на 2024 год, к ФЗ о «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. […] Челябинской области — 142,952 [миллионов рублей]», — говорится в документе.

Ранее в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в сентябре открыли после реконструкции кукольный театр «Буратино». Перед открытием губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура» и дал поручение проработать вопрос буфета.

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Детские и кукольные театры Челябинской области получат 142 млн 952 тыс. рублей на капитальный ремонт. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «На модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (капитальный ремонт) на 2024 год, к ФЗ о «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. […] Челябинской области — 142,952 [миллионов рублей]», — говорится в документе. Ранее в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в сентябре открыли после реконструкции кукольный театр «Буратино». Перед открытием губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура» и дал поручение проработать вопрос буфета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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