В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, к сентября откроют после реконструкции кукольный театр «Буратино». Ход работ оценил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«В сентябре в театре уже будут играть премьеру. Мы сейчас красим планшет, вешаем отделку сцены и начали устанавливать приборы. До 10 августа мы планируем завершить строительно-монтажные работы», — сообщили Текслеру в руководстве театра. Губернатор подчеркнул, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура» и дал поручение проработать вопрос буфета.
Ранее стало известно, что осенью 2023 года реконструируемый театр посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Она рассказала, что «Буратино» остается главным центром театрального притяжения в Магнитогорске и на время ремонта театр переехал в здание Левобережного ДК Металлургов.
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