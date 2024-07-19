В Магнитогорске откроют после реконструкции кукольный театр «Буратино». Фото

19 июля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Тектр откроется к 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, к сентября откроют после реконструкции кукольный театр «Буратино». Ход работ оценил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «В сентябре в театре уже будут играть премьеру. Мы сейчас красим планшет, вешаем отделку сцены и начали устанавливать приборы. До 10 августа мы планируем завершить строительно-монтажные работы», — сообщили Текслеру в руководстве театра. Губернатор подчеркнул, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура» и дал поручение проработать вопрос буфета. Ранее стало известно, что осенью 2023 года реконструируемый театр посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Она рассказала, что «Буратино» остается главным центром театрального притяжения в Магнитогорске и на время ремонта театр переехал в здание Левобережного ДК Металлургов. Здание театра капитально ремонтируют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работники заканчивают строительно-монтажные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Театр откроется к 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, к сентября откроют после реконструкции кукольный театр «Буратино». Ход работ оценил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «В сентябре в театре уже будут играть премьеру. Мы сейчас красим планшет, вешаем отделку сцены и начали устанавливать приборы. До 10 августа мы планируем завершить строительно-монтажные работы», — сообщили Текслеру в руководстве театра. Губернатор подчеркнул, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура» и дал поручение проработать вопрос буфета. Ранее стало известно, что осенью 2023 года реконструируемый театр посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Она рассказала, что «Буратино» остается главным центром театрального притяжения в Магнитогорске и на время ремонта театр переехал в здание Левобережного ДК Металлургов.