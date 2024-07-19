В Магнитогорске откроют после реконструкции кукольный театр «Буратино». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитогорские объекты. Челябинск
Тектр откроется к 1 сентября Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, к сентября откроют после реконструкции кукольный театр «Буратино». Ход работ оценил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«В сентябре в театре уже будут играть премьеру. Мы сейчас красим планшет, вешаем отделку сцены и начали устанавливать приборы. До 10 августа мы планируем завершить строительно-монтажные работы», — сообщили Текслеру в руководстве театра. Губернатор подчеркнул, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура» и дал поручение проработать вопрос буфета.

Ранее стало известно, что осенью 2023 года реконструируемый театр посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Она рассказала, что «Буратино» остается главным центром театрального притяжения в Магнитогорске и на время ремонта театр переехал в здание Левобережного ДК Металлургов.

Магнитогорские объекты. Челябинск
Здание театра капитально ремонтируют
Фото:
Магнитогорские объекты. Челябинск
Работники заканчивают строительно-монтажные работы
Фото:
Магнитогорские объекты. Челябинск
Театр откроется к 1 сентября
Фото:

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, к сентября откроют после реконструкции кукольный театр «Буратино». Ход работ оценил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «В сентябре в театре уже будут играть премьеру. Мы сейчас красим планшет, вешаем отделку сцены и начали устанавливать приборы. До 10 августа мы планируем завершить строительно-монтажные работы», — сообщили Текслеру в руководстве театра. Губернатор подчеркнул, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура» и дал поручение проработать вопрос буфета. Ранее стало известно, что осенью 2023 года реконструируемый театр посетила супруга губернатора Ирина Текслер. Она рассказала, что «Буратино» остается главным центром театрального притяжения в Магнитогорске и на время ремонта театр переехал в здание Левобережного ДК Металлургов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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