В Пермском крае продолжает дорожать бензин

В Пермском крае за неделю выросла стоимость бензина. В среднем литр подорожал на 8 копеек. Об этом сказано в отчете Росстата за период с 1 по 7 октября.
«За период с 1 по 7 октября 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 66 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин в среднем подорожал на 8 копеек», — сказано в сообщении.
Уточняется, что цена за литр бензина марки АИ-92 достигла 53,52 рубля, АИ-95 — 58,14 рубля, АИ-98 и выше — 79,34 рубля. Стоимость дизельного топлива тоже выросла, но только на 2 копейки. Средняя цена за литр составляет 67,35 рубля.
Ране URA.RU рассказало, что цены на бензин в Пермском крае растут на протяжении нескольких месяцев. В конце сентября 2024 года стоимость начала снижаться, но в октябре снова пошла вверх.
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