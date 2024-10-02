В Пермском крае подешевел бензин двух марок

На автозаправках Пермского края отмечено снижение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. За неделю литр каждого вида топлива стал дешевле на шесть копеек, следует из данных Росстата.
«Бензин марки АИ-92 подешевел с 53,56 рубля до 53,5. На шесть копеек уменьшилась стоимость литра АИ-95 — до 58,13 рубля», — передает «РБК-Пермь» данные статистики.
При этом цены на бензин АИ-98 взлетели на рубль — до 78,84 рубля. За месяц эта марка подорожала на 3,5 рубля. Это повышение привело к тому, что средняя цена на бензин в Прикамье выросла с 24 по 30 сентября на семь копеек.
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