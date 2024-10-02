02 октября 2024

В Пермском крае подешевел бензин двух марок

Цены на АИ-92 и АИ-95 в Пермском крае снизились на шесть копеек
© Служба новостей «URA.RU»
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На АЗС приходится приезжать при любых ценниках
На АЗС приходится приезжать при любых ценниках Фото:

На автозаправках Пермского края отмечено снижение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. За неделю литр каждого вида топлива стал дешевле на шесть копеек, следует из данных Росстата.

«Бензин марки АИ-92 подешевел с 53,56 рубля до 53,5. На шесть копеек уменьшилась стоимость литра АИ-95 — до 58,13 рубля», — передает «РБК-Пермь» данные статистики.

При этом цены на бензин АИ-98 взлетели на рубль — до 78,84 рубля. За месяц эта марка подорожала на 3,5 рубля. Это повышение привело к тому, что средняя цена на бензин в Прикамье выросла с 24 по 30 сентября на семь копеек.

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На автозаправках Пермского края отмечено снижение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. За неделю литр каждого вида топлива стал дешевле на шесть копеек, следует из данных Росстата. «Бензин марки АИ-92 подешевел с 53,56 рубля до 53,5. На шесть копеек уменьшилась стоимость литра АИ-95 — до 58,13 рубля», — передает «РБК-Пермь» данные статистики. При этом цены на бензин АИ-98 взлетели на рубль — до 78,84 рубля. За месяц эта марка подорожала на 3,5 рубля. Это повышение привело к тому, что средняя цена на бензин в Прикамье выросла с 24 по 30 сентября на семь копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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