В Челябинской области начались первые снегопады. Снежные хлопья поймали камеры наружнего наблюдения в Бердяуше и Нижнем Атляне, о мокром снеге сообщают чаты дальнобойщиков.
«Статус поверхности — влажная. Дождь со снегом», — говорится в сообщении telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск» про Нижний Атлян, расположенный рядом с Миассом.
На камерах «Интерсвязь» хлопья снега замечены в Бердяуше, который находится между Златоустом и Саткой. Ранее синоптики ухудшили срочный прогноз на мокрый снег, ветер, метели и гололед. По данным метеорологов, снегопады начнутся 10 октября.
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