09 октября 2024

В Челябинской области пошел снег. Видео

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, сугроб, снег, холод, зима, заморозки
Снегопады пришли в регион с севера Фото:

В Челябинской области начались первые снегопады. Снежные хлопья поймали камеры наружнего наблюдения в Бердяуше и Нижнем Атляне, о мокром снеге сообщают чаты дальнобойщиков.

«Статус поверхности — влажная. Дождь со снегом», — говорится в сообщении telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск» про Нижний Атлян, расположенный рядом с Миассом.

На камерах «Интерсвязь» хлопья снега замечены в Бердяуше, который находится между Златоустом и Саткой. Ранее синоптики ухудшили срочный прогноз на мокрый снег, ветер, метели и гололед. По данным метеорологов, снегопады начнутся 10 октября.

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В Челябинской области начались первые снегопады. Снежные хлопья поймали камеры наружнего наблюдения в Бердяуше и Нижнем Атляне, о мокром снеге сообщают чаты дальнобойщиков. «Статус поверхности — влажная. Дождь со снегом», — говорится в сообщении telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск» про Нижний Атлян, расположенный рядом с Миассом. На камерах «Интерсвязь» хлопья снега замечены в Бердяуше, который находится между Златоустом и Саткой. Ранее синоптики ухудшили срочный прогноз на мокрый снег, ветер, метели и гололед. По данным метеорологов, снегопады начнутся 10 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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