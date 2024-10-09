Природа Погода В Челябинской области пошел снег. Видео 10 октября 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Снегопады пришли в регион с севера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области начались первые снегопады. Снежные хлопья поймали камеры наружнего наблюдения в Бердяуше и Нижнем Атляне, о мокром снеге сообщают чаты дальнобойщиков. «Статус поверхности — влажная. Дождь со снегом», — говорится в сообщении telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск» про Нижний Атлян, расположенный рядом с Миассом. На камерах «Интерсвязь» хлопья снега замечены в Бердяуше, который находится между Златоустом и Саткой. Ранее синоптики ухудшили срочный прогноз на мокрый снег, ветер, метели и гололед. По данным метеорологов, снегопады начнутся 10 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области начались первые снегопады. Снежные хлопья поймали камеры наружнего наблюдения в Бердяуше и Нижнем Атляне, о мокром снеге сообщают чаты дальнобойщиков. «Статус поверхности — влажная. Дождь со снегом», — говорится в сообщении telegram-канала «Трасса М5 Уфа-Челябинск» про Нижний Атлян, расположенный рядом с Миассом. На камерах «Интерсвязь» хлопья снега замечены в Бердяуше, который находится между Златоустом и Саткой. Ранее синоптики ухудшили срочный прогноз на мокрый снег, ветер, метели и гололед. По данным метеорологов, снегопады начнутся 10 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям