Запись в шиномонтажки Екатеринбурга забита до отказа. Скрин

В шиномонтажные сервисы Екатеринбурга открыта запись только с ноября

10 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В сервисы занята запись на ближайшие дни Фото: Анна Майорова © URA.RU В некоторые шиномонтажные сервисы Екатеринбурга запись доступна только на ноябрь. Об этом URA.RU рассказал читатель Владислав. «В шиномонтажку не попасть, звонил, пытался записаться. Окна только на ноябрь», — поделился водитель. В автосервис «Колеса даром» доступные окна на шиномонтаж есть только со 2 ноября. В автомагазине и шиномонтажке «Планета колес» доступные окна появляются только с 24 октября, запись на полторы недели вперед полностью занята. О том, что Екатеринбуржцы уже записываются на услуги шиномонтажа URA.RU рассказывало ранее. Тогда в сервисах заявили, что комплектующие подорожали из-за ухода многих брендов с рынка. Адреса шиномонтажек с высоким рейтингом можно найти в подборке. Читатель URA.RU Официальный сайт «Планета колес» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторые шиномонтажные сервисы Екатеринбурга запись доступна только на ноябрь. Об этом URA.RU рассказал читатель Владислав. «В шиномонтажку не попасть, звонил, пытался записаться. Окна только на ноябрь», — поделился водитель. В автосервис «Колеса даром» доступные окна на шиномонтаж есть только со 2 ноября. В автомагазине и шиномонтажке «Планета колес» доступные окна появляются только с 24 октября, запись на полторы недели вперед полностью занята. О том, что Екатеринбуржцы уже записываются на услуги шиномонтажа URA.RU рассказывало ранее. Тогда в сервисах заявили, что комплектующие подорожали из-за ухода многих брендов с рынка. Адреса шиномонтажек с высоким рейтингом можно найти в подборке.