09 октября 2024

Запись в шиномонтажки Екатеринбурга забита до отказа. Скрин

В шиномонтажные сервисы Екатеринбурга открыта запись только с ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтажная мастерская. Екатеринбург, шиномонтаж, колеса, шина, гараж, бортировка, разбортировка, замена резины, автосервис
В сервисы занята запись на ближайшие дни Фото:

В некоторые шиномонтажные сервисы Екатеринбурга запись доступна только на ноябрь. Об этом URA.RU рассказал читатель Владислав.

«В шиномонтажку не попасть, звонил, пытался записаться. Окна только на ноябрь», — поделился водитель. В автосервис «Колеса даром» доступные окна на шиномонтаж есть только со 2 ноября. В автомагазине и шиномонтажке «Планета колес» доступные окна появляются только с 24 октября, запись на полторы недели вперед полностью занята.

О том, что Екатеринбуржцы уже записываются на услуги шиномонтажа URA.RU рассказывало ранее. Тогда в сервисах заявили, что комплектующие подорожали из-за ухода многих брендов с рынка. Адреса шиномонтажек с высоким рейтингом можно найти в подборке.

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В некоторые шиномонтажные сервисы Екатеринбурга запись доступна только на ноябрь. Об этом URA.RU рассказал читатель Владислав. «В шиномонтажку не попасть, звонил, пытался записаться. Окна только на ноябрь», — поделился водитель. В автосервис «Колеса даром» доступные окна на шиномонтаж есть только со 2 ноября. В автомагазине и шиномонтажке «Планета колес» доступные окна появляются только с 24 октября, запись на полторы недели вперед полностью занята. О том, что Екатеринбуржцы уже записываются на услуги шиномонтажа URA.RU рассказывало ранее. Тогда в сервисах заявили, что комплектующие подорожали из-за ухода многих брендов с рынка. Адреса шиномонтажек с высоким рейтингом можно найти в подборке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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