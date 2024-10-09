В некоторые шиномонтажные сервисы Екатеринбурга запись доступна только на ноябрь. Об этом URA.RU рассказал читатель Владислав.
«В шиномонтажку не попасть, звонил, пытался записаться. Окна только на ноябрь», — поделился водитель. В автосервис «Колеса даром» доступные окна на шиномонтаж есть только со 2 ноября. В автомагазине и шиномонтажке «Планета колес» доступные окна появляются только с 24 октября, запись на полторы недели вперед полностью занята.
О том, что Екатеринбуржцы уже записываются на услуги шиномонтажа URA.RU рассказывало ранее. Тогда в сервисах заявили, что комплектующие подорожали из-за ухода многих брендов с рынка. Адреса шиномонтажек с высоким рейтингом можно найти в подборке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!