Неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего в Екатеринбург самолета

Кто-то светил зеленым лазером в окна самолета Сочи — Екатеринбург
Пилотов самолета, летевшего по маршруту Сочи — Екатеринбург, попытались ослепить зеленым лазерным лучом. Несмотря на это, экипаж решил продолжить полет. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Aviaincident.
«Ростовская зона […] Командир воздушного судна доложил о попытке ослепления лазером зеленого цвета. Угрозы безопасности полета нет, решение следовать согласно плана полета», — говорится в посте.
Речь идет о рейсе PBD339 авиакомпании «Победа». Судя по онлайн-табло, он вылетел 9 октября в 23:55 и прилетел в 3:30 — по расписанию.
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