Неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего в Екатеринбург самолета

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Кто-то светил зеленым лазером в окна самолета Сочи — Екатеринбург Фото:

Пилотов самолета, летевшего по маршруту Сочи — Екатеринбург, попытались ослепить зеленым лазерным лучом. Несмотря на это, экипаж решил продолжить полет. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Aviaincident.

«Ростовская зона […] Командир воздушного судна доложил о попытке ослепления лазером зеленого цвета. Угрозы безопасности полета нет, решение следовать согласно плана полета», — говорится в посте.

Речь идет о рейсе PBD339 авиакомпании «Победа». Судя по онлайн-табло, он вылетел 9 октября в 23:55 и прилетел в 3:30 — по расписанию.

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Пилотов самолета, летевшего по маршруту Сочи — Екатеринбург, попытались ослепить зеленым лазерным лучом. Несмотря на это, экипаж решил продолжить полет. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Aviaincident. «Ростовская зона […] Командир воздушного судна доложил о попытке ослепления лазером зеленого цвета. Угрозы безопасности полета нет, решение следовать согласно плана полета», — говорится в посте. Речь идет о рейсе PBD339 авиакомпании «Победа». Судя по онлайн-табло, он вылетел 9 октября в 23:55 и прилетел в 3:30 — по расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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