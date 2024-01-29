В ХМАО заключенные начали шить худи и джоггеры. Фото

30 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Работа в колонии влияет на досрочное освобождение Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Информация об этом опубликована на странице окружного УФСИН в соцсети «ВКонтакте». «Обеспечить занятость осужденных позволяют не только крупные организации, но и индивидуальные предприниматели, которые заключают контракты с исправительными колониями Югры на небольшие объемы продукции. В 2023 году, например, для одного представителя малого бизнеса округа осужденные ИК-11 изготовили более 250 трикотажных комплектов и более 400 футболок», — приводят в посте слова заместителя начальника окружного УФСИН Игоря Костина. В ведомстве сообщили, что заключенные могут изготовить любые толстовки, худи, лонгсливы, джоггеры и брюки по лекалам заказчика. Размер одежды и количество не имеет значения. Ранее URA.RU сообщало, что осужденным из ХМАО помогут стать бизнесменами после освобождения. Окружной фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» пообещал помочь в реализации бизнес-идей бывших заключенных. Одежду шьют по лекалам заказчика Фото: пресс-служба УФСИН по ХМАО Фото: пресс-служба УФСИН по ХМАО

В Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Информация об этом опубликована на странице окружного УФСИН в соцсети «ВКонтакте». «Обеспечить занятость осужденных позволяют не только крупные организации, но и индивидуальные предприниматели, которые заключают контракты с исправительными колониями Югры на небольшие объемы продукции. В 2023 году, например, для одного представителя малого бизнеса округа осужденные ИК-11 изготовили более 250 трикотажных комплектов и более 400 футболок», — приводят в посте слова заместителя начальника окружного УФСИН Игоря Костина. В ведомстве сообщили, что заключенные могут изготовить любые толстовки, худи, лонгсливы, джоггеры и брюки по лекалам заказчика. Размер одежды и количество не имеет значения. Ранее URA.RU сообщало, что осужденным из ХМАО помогут стать бизнесменами после освобождения. Окружной фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» пообещал помочь в реализации бизнес-идей бывших заключенных.