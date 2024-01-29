29 января 2024

В ХМАО заключенные начали шить худи и джоггеры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа в колонии влияет на досрочное освобождение Фото:

В Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Информация об этом опубликована на странице окружного УФСИН в соцсети «ВКонтакте».

«Обеспечить занятость осужденных позволяют не только крупные организации, но и индивидуальные предприниматели, которые заключают контракты с исправительными колониями Югры на небольшие объемы продукции. В 2023 году, например, для одного представителя малого бизнеса округа осужденные ИК-11 изготовили более 250 трикотажных комплектов и более 400 футболок», — приводят в посте слова заместителя начальника окружного УФСИН Игоря Костина.

В ведомстве сообщили, что заключенные могут изготовить любые толстовки, худи, лонгсливы, джоггеры и брюки по лекалам заказчика. Размер одежды и количество не имеет значения.

Ранее URA.RU сообщало, что осужденным из ХМАО помогут стать бизнесменами после освобождения. Окружной фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» пообещал помочь в реализации бизнес-идей бывших заключенных.

Одежду шьют по лекалам заказчика
Одежду шьют по лекалам заказчика
Фото:
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) заключенные исправительной колонии №11 начали шить на заказ худи и джоггеры. Информация об этом опубликована на странице окружного УФСИН в соцсети «ВКонтакте». «Обеспечить занятость осужденных позволяют не только крупные организации, но и индивидуальные предприниматели, которые заключают контракты с исправительными колониями Югры на небольшие объемы продукции. В 2023 году, например, для одного представителя малого бизнеса округа осужденные ИК-11 изготовили более 250 трикотажных комплектов и более 400 футболок», — приводят в посте слова заместителя начальника окружного УФСИН Игоря Костина. В ведомстве сообщили, что заключенные могут изготовить любые толстовки, худи, лонгсливы, джоггеры и брюки по лекалам заказчика. Размер одежды и количество не имеет значения. Ранее URA.RU сообщало, что осужденным из ХМАО помогут стать бизнесменами после освобождения. Окружной фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» пообещал помочь в реализации бизнес-идей бывших заключенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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