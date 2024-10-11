Путин пригласил президента Туркменистана на форум БРИКС

Глава РФ Владимир Путин пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на БРИКС
Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова на форум БРИКС в Казань. Он пройдет 22-24 октября.
Путин выступил на Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций», посвящённом 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Трансляция выступления, в ходе которого российский президент пригласил главу Туркменистана на форум БРИКС, велась в официальном telegram-канале Кремля.
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