Путин пригласил президента Туркменистана на форум БРИКС

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Глава РФ Владимир Путин пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на БРИКС
Глава РФ Владимир Путин пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на БРИКС Фото:

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова на форум БРИКС в Казань. Он пройдет 22-24 октября.

Путин выступил на Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций», посвящённом 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Трансляция выступления, в ходе которого российский президент пригласил главу Туркменистана на форум БРИКС, велась в официальном telegram-канале Кремля. 

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Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова на форум БРИКС в Казань. Он пройдет 22-24 октября. Путин выступил на Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций», посвящённом 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Трансляция выступления, в ходе которого российский президент пригласил главу Туркменистана на форум БРИКС, велась в официальном telegram-канале Кремля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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