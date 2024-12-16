Красный уровень: что ждать от магнитной бури 17 декабря

Ученые прогнозируют усиление геомагнитной активности 17 декабря. По данным астрофизиков, в этот день вероятность магнитной бури будет выше, чем в другие. Что ждать от этого дня метеозависимым — в материале URA.RU.
Вероятность магнитной бури 17 декабря 2024
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 17 декабря составляет 25%. Это означает, что шанс встретиться с этим природным явлением довольно значителен. Однако вероятность сильного шторма всего 5%, что считается низким показателем. Таким образом, крупных геомагнитных потрясений ожидать не стоит, но небольшие колебания возможны.
Какой будет уровень геомагнитной активности 17 декабря
В районе 12:00 часов 17 декабря уровень геомагнитной активности превысит четыре балла. Для сравнения, значения выше пяти баллов уже считаются серьезными бурями. Четыре балла — это умеренное возбуждение магнитосферы. Это может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей, но для большинства останется незаметным.
К 18:00 часам ситуация стабилизируется до трех баллов. Этот уровень считается близким к норме и не вызывает существенных изменений в магнитосфере. Тем не менее, небольшие колебания все еще могут присутствовать.
Будут ли магнитные бури в декабре
Согласно прогнозам, после 17 декабря значительного повышения геомагнитной активности не предвидится. До этой даты уровень будет держаться в районе двух баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы.
Прогноз на новогодние праздники
По предварительным прогнозам, на новогодние праздники магнитосфера будет оставаться спокойной. Однако небольшое повышение активности возможно 5 и 10 января, когда уровень достигнет четырех баллов. Это говорит о возбужденной магнитосфере, но такой уровень все еще считается относительно спокойным и не должен вызывать серьезных беспокойств.
Влияние магнитных бурь на здоровье: миф или реальность
Влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор не доказано научно. Многие исследования не находят прямой связи между геомагнитной активностью и самочувствием людей. Однако метеозависимым, пожилым, людям с хроническими заболеваниями, специалисты все же рекомендуют в период магнитных возмущений быть более внимательными к своему здоровью.
При этом нужно помнить, что геомагнитная обстановка может измениться за считанные часы. Прогнозы, хотя и основаны на научных данных, не всегда могут точно предсказать поведение солнечной активности. Поэтому стоит следить за обновлениями и ориентироваться на собственное самочувствие.
Как подготовиться к магнитной буре
Если вы относитесь к метеочувствительным людям, рекомендуется в дни повышенной геомагнитной активности:
- Избегать стрессовых ситуаций: Постарайтесь провести день в спокойной обстановке.
- Соблюдать режим сна и отдыха: Хороший сон поможет организму справиться с нагрузкой.
- Следить за питанием: Легкая и полезная пища снизит нагрузку на организм.
- Пить больше воды: Гидратация важна для всех систем организма.
Ранее геронтолог, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в беседе с URA.RU призвал людей быть особенно осторожными в периоды повышенной геомагнитной активности. Он подчеркнул, что это особенно важно для тех, кто страдает гипертонией или перенес инфаркт либо инсульт. Специалист рекомендовал три раза в день измерять артериальное давление и принимать назначенные препараты.
Серебрянский также отметил, что людей можно условно разделить на «жаворонков», «голубей» и «сов». По его словам, «жаворонки» должны начинать внимательно следить за своим здоровьем за три дня до начала солнечных вспышек, поскольку для них это период повышенного риска.
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